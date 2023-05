Carlos Calero respondió a quienes le piden que se retire de la tv: “hay mejores”

Desde hace más de 20 años, Carlos Calero es considerado uno de los mejores presentadores del país. A lo largo de su carrera profesional ha sido conductor de múltiples programas ganándose el cariño de miles de televidentes colombianos.

Carlos Calero Fotografía por: Arturo Rodriguez

Recientemente, el presentador de Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión, estuvo como invitado en Tropicana y allí habló de su carrera y la responsabilidad que ha tenido para las nuevas generaciones.

¿Carlos Calero se retirará de la televisión?

Uno de los temas que los locutores de la emisora le tocaron fue sobre un posible retiro de la televisión. Uno de ellos le preguntó directamente: “¿por qué no le da la oportunidad a otros presentadores que quieren estar ahí? Lo que la gente dice es que usted tiene un gran talento, pero que ha sido seleccionado como presentador de reinados, de realities, de magazín, de noticias, de comerciales, también fue cónsul y que otros también merecen esos lugares”.

Sobre eso, el presentador señaló: “Yo no tengo ningún problema en darle la oportunidad a otra persona. Una vez un señor me escribió: ‘usted ya está viejo, retírese, dele la oportunidad a otro’. Creo que cada uno tiene que buscar su oportunidad y el momento exacto, si Dios le pone a uno la oportunidad en el camino de presentar el programa o hacer un casting y ganárselo, ya eso son cuestiones de la vida, del talento. Yo siempre digo que el de arriba (Dios) me ha protegido toda la vida. Es la construcción también de muchos años de poco a poco ir buscando ese camino”.

¿Quién sería el reemplazo de Carlos Calero en la televisión?

También, durante la entrevista, los locutores le preguntaron sobre los nuevos presentadores de la televisión. El barranquillero, quien además de su talento y profesionalismo también se ha destacado por su carisma, respondió resaltando la labor de otros de sus colegas que han dejado una gran huella en los medios de comunicación del país: “pues ojalá una persona que lo haga mejor de lo que nosotros hemos tratado de hacerlo. Tuvimos grandes maestros que fueron Pacheco, Jota Mario. Creo que si hay alguien que venga con ese entusiasmo y con esa alegría, como el maestro Jorge Barón quien también ha hecho tantas cosas bonitas en la televisión, debe ser una persona que venga con la responsabilidad, sobre todo de hablarle a una cámara, de enfrentarse al público y que lo haga bien. Sería una bendición de Dios”, comenzó diciendo.

Enseguida, agregó: “hay gente muy buena, tengo varios compañeros. Jhovanoty es muy bueno; estoy compartiendo escenario con Iván Lalinde y me parece uno de los más grandes. Iván lleva muchos años en televisión y lo hace muy bien. Nuevos no hay tantos”.

Su respuesta hizo que uno de los locutores le dijera: “me sorprende que Calero toda una institución de la presentación de programas le cueste ver talentos nuevos en la televisión que nos pueda recomendar”.

Sin mayor problema, el barranquillero aclaró: “no, no me cuesta, pero sí he tenido la oportunidad de enfrentarme y de tener clases con algunos de los que están en la escuela de Caracol o en varias universidades y hay gente buena, lo único que tiene que hacer es buscar la oportunidad, hacer el casting y listo. Veo mucho futuro de los que pueden hacer las cosas mejor de lo que lo estamos haciendo nosotros en televisión”.