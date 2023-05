Alejandra Giraldo criticó a Goyo por llevar un gato a un ‘show’: “qué desilusión”

El pasado miércoles 17 de mayo, se llevó a cabo la edición número 12 de los Premios Nuestra Tierra 2023, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, en Bogotá. Al evento, llegaron múltiples artistas colombianos y amantes de la música para presenciar los diferentes galardones a lo mejor de la música en Colombia.

Te puede interesar: Presentador de ‘Día a Día’, de Caracol Televisión, reveló que usa faja. ¿Por qué?

Juliana Velásquez y Manuel Medrano Fotografía por: LEONARDO SANCHEZ

¿Qué pasó con Goyo y un gato en los Premios Nuestra Tierra?

Una de las invitadas fue Goyo, vocalista de Chocquibtown, quien se llevó el galardón en la categoría ‘Mujer raíz de nuestra tierra”. No obstante, lo que terminó siendo noticia fue el momento cuando subió al escenario a cantar.

Más noticias de 'Lo más viral' ¿Problemas entre Clara Chía y Montserrat Bernabeu, madre de Piqué? Esto se conoció Al parecer, el video de Clara Chía pasada de tragos habría molestado a la madre de Piqué, ocasionando un fuerte ‘roce’ entre ellas. Leer aquí: ¿Problemas entre Clara Chía y Montserrat Bernabeu, madre de Piqué? Esto se conoció Nicky Jam trató de parecerse a Ferxxo y le salió mal: “parezco un tío” Anuel reaccionó a la publicación de Nicky Jam disfrazado de Feid. “Ahora él sé obsesionara contigo”, dicen los internautas. Leer aquí: Nicky Jam trató de parecerse a Ferxxo y le salió mal: “parezco un tío”

Además del grupo de bailarines que llevaba, la artista llegó con un gato negro, aparentemente aturdido y asustado. Al notar lo que sucedía, una persona se acercó al felino, lo alzó, y lo retiró del escenario. Inmediatamente, en redes sociales los internautas no han dejado en expresar su descontento con esa acción de la cantante, acusándola de maltrato animal, pues para muchos fue un acto inapropiado hacia el gato.

Un usuario escribió: “Les traigo la IMPRESENTABLE GOYO premiada “Mujer Raíz de nuestra tierra” quien para su presentación llevo un GATO encadenado. Vean el estrés y el sufrimiento del gato, increíble el nivel de ignorancia, falta de empatía y estupidez de estos ‘artistas’”.

Alejandra Giraldo, presentadora de ‘Noticias Caracol’ se mostró molesta

Además de los internautas, Alejandra Giraldo, presentadora de Noticias Caracol, quien ha sido una abanderada por los derechos de los animales, también expresó su molestia a través de sus redes sociales y criticó tajantemente la acción de Goyo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Qué desilusión @goyo. Pobre gatico ¡completamente asustado! ¡La soberana estupidez humana! Hubiera salido mejor el show con una panterita de pilas. Los animales NO SON OBJETOS. Les debemos respeto garantizarles bienestar y calidad de vida, y uno de los pilares de su bienestar es que estén libres de miedo y estrés. ¿Por qué alguien somete a un ser vivo a esto por el capricho de tener un gato negro en un show? Cuanto más videos veo, más tristeza me da. ¡La incoherencia absoluta”. Me asombra la gente que pide respeto y no respeta. Tanta luz es peligrosa, a muchos no los deja ver”, escribió en sus redes sociales.

¿Qué dijo Goyo por lo sucedido con el gato en su ‘show’?

Por ahora, la artista no se ha manifestado al respecto; sin embargo, la dueña del felino sí lo hizo a través de redes sociales, asegurando que el animalito nunca fue sometido a ningún maltrato pues él ya está acostumbrado a estar en los escenarios. “Matías es un gato que creció en un contexto cultural, social y lleno de músicos a su alrededor, donde siempre hay música, quienes lo conocen, saben lo tranquilo y parchado que es, yo respeto su animalidad y su especie”.

De igual manera, aseguró que tuvo algunas condiciones para subir al gato al escenario para garantizarle su bienestar:

Que al gato nadie se le acercara, solo Goyo.

El gato no duró más de 30 segundos en el escenario ya que la música no sonaba tan duro en ese momento.

El gato tuvo su propio camerino, solo para él cerca al de Goyo.

Estuve cerca de él todo el tiempo.

El gato jamás se sometió a ningún maltrato ni nadie lo maltrató.

También, agregó: “Entiendo perfectamente lo que esto puede generar en las personas que amamos a los animales por esa razón quiero que sepan como la mamá y cuidadora de Matías, él está tranquilo y ya está acostumbrado a este tipo de shows”.