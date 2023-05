¿Problemas entre Clara Chía y Montserrat Bernabeu, madre de Piqué? Esto se conoció

Desde que se conoció que Piqué sostenía un romance con Clara Chía, luego de su separación de Shakira, la prensa española ha estado al pendiente de lo que ocurre en sus vidas. La joven de 24 años ha sido blanco de críticas por, supuestamente, haber ocasionado que el hogar que la barranquillera había formado con el español, se acabara.

Shakira, Piqué y Clara Chía. Fotografía por: Instagram

Aunque Clara no ha brindado ninguna declaración, sí ha sido captada en varias oportunidades por los paparazzis mientras comparte con su novio Gerard; incluso, hace unos días se viralizó un video donde, aparentemente, se veía pasada de tragos junto con un grupo de amigas.

¿Qué pasó entre la mamá de Piqué y Clara Chía?

Debido a ese video que fue divulgado por el programa Chisme no like, la imagen que Chía Martí había proyectado de ser una mujer tranquila, se habría derrumbado, no solo para los fanáticos de Piqué, sino también para su propia familia, especialmente para su mamá Montserrat Bernabeu.

De acuerdo con Adriana Toval, una creadora de contenido costarricense, esas imágenes corresponden al momento cuando el exjugador del Barcelona se encontraba en Miami visitando a sus hijos Milan y Sasha. “Clara Chía fue grabada borracha y acostada en las calles, en muy mal estado. La hemos visto de fiesta y durmiendo en casa de unos amigos, mientras su pareja se encontraba de viaje. Ahora le conocemos esta nueva personalidad, con una botella de alcohol en la mano”, dijo.

Asimismo, Tovar hizo hincapié en señalar que la exsuegra de Shakira no estaría muy contenta con su nueva nuera. Al parecer, esa actitud de Clara la habría molestado de sobremanera. “Supimos de una fuente de Barcelona que la madre de Piqué se encuentra preocupada de que su hijo no esté tomando buenas decisiones. Piqué ya es un hombre de casi 40 años y a ella le preocupa el futuro de esa relación. Para ella, Clara Chía no está preparada para ser jefa de un hogar”.

¿Piqué y Clara Chía terminarán su relación?

Desde el comienzo de esa relación, muchos fanáticos han afirmado que no le ven futuro. De hecho, hace poco, el famoso vidente Víctor Florencio, conocido como ‘el niño prodigio’, hizo una fuerte predicción para People en español, asegurando que el romance de Gerard y Clara acabaría muy pronto. “Me dicen que hay mucho compromiso, no hay amor. Él se siente muy comprometido con ella, la energía que siento es de compromiso porque es peligroso. Se siente muy comprometido con ella, con la familia, como que siente mucha pena por ella. Puede ser que hablen de embarazo o digan lo que sea, pero esa pareja no va a ningún lado. Piqué se siente obligado por todo esto que ha pasado”.