¿Piqué demandará a Shakira porque sus hijos cantaron en el video de ‘Acróstico’?

El estreno de Acróstico, de Shakira, ha sido toda una sensación, pues luego de haberle dedicado varias canciones a Piqué por su separación, la barranquillera decidió que ese tema era para sus hijos Milan y Sasha. Allí les expresó su amor y cómo ellos han sido su fortaleza para seguir adelante luego de todo lo sucedido en su hogar.

Te puede interesar: Anuel AA: Yailin no llenó el vacío que le dejó Karol G. Esto reveló el cantante

La colombiana recientemente lanzó el sencillo acompaño de un videoclip que también generó diversas reacciones en sus seguidores. Fotografía por: Youtbe Shakira

Inicialmente lanzó un videoliryc de una mamá pajarito defendiendo y cuidado a sus hijos pese a la tormenta. Luego, emprenden vuelo hacia el horizonte, haciendo referencia a su vida con la de sus hijos, con quienes se marchó de Barcelona para iniciar una nueva vida en Miami.

Más noticias de Shakira y Piqué Acróstico de Shakira: estos son los mensajes ocultos para Gerard Piqué Shakira conmovió con su nueva canción ‘Acróstico’, dedicada a sus hijos Milan y Sasha. También le habría enviado un profundo mensaje a Piqué. Leer aquí: Acróstico de Shakira: estos son los mensajes ocultos para Gerard Piqué Shakira reaccionó a las fotos de Clara Chía en su casa: ¿era su lugar favorito? Al parecer, Shakira se habría enterado que Clara Chía, novia de Piqué, se tomó fotos en su antigua mansión en Barcelona. ¿Está indignada? Esto dijo. Leer aquí: Shakira reaccionó a las fotos de Clara Chía en su casa: ¿era su lugar favorito?

¿Por qué Piqué demandaría a Shakira?

Milan y Sasha quisieron ser parte del video oficial de Acróstico. Según la barranquillera, sus hijos le pidieron que querían aparecer cantando y tocando el piano. Eso conmovió a millones de fanáticos alrededor del mundo, pero, todo parece indicar, que al exfutbolista del Barcelona no le agradó mucho la idea de ver a sus herederos exponerse de esa manera.

De acuerdo con la periodista Lorena Vásquez, Gerard no tenía ni idea de la aparición de los niños en el video, por lo consiguiente, tampoco le habrían pedido su consentimiento para ellos lo protagonizaran. Además, porque fue rodado en su casa en Barcelona, días antes de la mudanza. Eso habría enfurecido a Gerard, quien estaría pensando en tomar medidas legales. “Lo que más me sorprende de todo esto es que, si tus hijos aparecieran en un lugar, tendrías que pedirle permiso al otro progenitor. Y lo más sorprendente de este tema es que Gerard Piqué ha conocido que sus hijos participan en este videoclip cuando el videoclip ha visto la luz. Él no lo sabía, ni se le había pedido permiso, ni autorización y ni sus hijos, parece ser, tampoco se lo habían dicho… No sé si Piqué está disgustado o no. Pero su entorno más cercano nos asegura que no sabía absolutamente nada de que sus hijos fueran a estar en este videoclip”.

¿Qué dice el abogado de Piqué?

Ramón Tamborero, abogado de Piqué, habló con Europa Press y se refirió a los rumores de una supuesta demanda de su cliente contra la intérprete de Music Sessions #53. “Lo mejor sería que intentarais contactar con él y él os informará de una manera más directa. Yo no estoy en condiciones de dar ningún tipo de información sobre estos aspectos”, dijo.

Además, aseguró que por ahora desconoce si es verdad o no que Gerard no tenía conocimiento alguno sobre la aparición de los niños en el videoclip. “No he tenido todavía la oportunidad de poderlo constatar. En este momento no sé si va a tomar medidas”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Según Shakira, fueron los propios niños quienes eligieron hacer parte de esa producción. “Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte”.