Anuel AA: Yailin no llenó el vacío que le dejó Karol G. Esto reveló el cantante

Cuando Karol G terminó con Anuel en el 2021, a los pocos meses se conoció que el boricua ya había iniciado una nueva relación amorosa con ‘Yailin, la más viral’.

Karol G, Anuel y Yailin Fotografía por: instagram de los artistas

En ese tiempo, se convirtió en todo un escándalo la versión de Melissa Vallecilla, una modelo colombiana que reside en Estados Unidos, quien aseguraba que estaba embarazada del puertorriqueño; sin embargo, él siempre lo negó afirmando que lo que ella quería era fama. “No tengo un cara*& que esconder. Si yo tengo una hija yo la voy a cuidar y va a vivir como una reina porque papi es un rey. Pero si tú crees que tú vas a montar una película bien cabro%@ para hacerte famosa o si el plan era sacarme millones; si ese era el plan, chocaste contra la pared tú misma porque ese tiro te salió por la culata”. No obstante, hace unos meses terminó reconociendo la paternidad de la niña, e incluso, pidió disculpas por haberla negado.

Anuel no ha olvidado a Karol G

Aunque Anuel se veía muy enamorado de Yailin, la madre de su hija, hace unas semanas sorprendió al anunciar su separación. Por ahora, los motivos son desconocidos, pero a juzgar por lo que ha sucedido en los últimos días, parece ser que el artista no ha podido olvidar a ‘La Bichota’. En algunos de sus conciertos le ha enviado indirectas a la paisa y a Feid, el artista con el que la han vinculado sentimentalmente.

En su más reciente canción titulada Mejor que yo, dedicada a la colombiana, Anuel da a entender que no soporta que ella esté en una nueva relación. “Baby, te extraño y no te miento, no te guardo resentimiento... Baby como tú ninguna”, dice una parte de la canción.

Aunque la paisa no ha brindado ninguna declaración al respecto, al parecer no le ha gustado lo que ha hecho su ex durante los últimos días, por eso habría borrado todas las fotos que tenía en sus redes sociales donde aparecían juntos.

¿Anuel quiso olvidar a Karol G con Yailin pero no logró?

En un reciente show, el artista hizo una reveladora confesión. Aunque no mencionó directamente a Yailin, la madre de su hija mejor, sí dio a entender que, aunque intentó quererla, no pudo olvidar a Karol G. “Yo una vez escuché una canción de Yankey que decía que ‘donde hubo fuego cenizas quedan’. Y a veces en donde tú todavía estás enamorado tú tratas de llenar ese vacío con la persona equivocada. Y yo creo que eso es lo que está pasando”, dijo.

Los internautas han dejado múltiples comentarios, criticándole por haberle hecho dado a la dominicana, con quien estuvo casado. Otros, afirman que él se estaba refiriendo a Karol G. “El problema es que de sus estupideces salió una bebé que no tiene la culpa y va a crecer y va a saber todo esto”, “él dice que eso es lo que le está pasando a Karol que esta con la persona equivocada”, “fue sincero quizás, él es demasiado espontáneo”, “ya él se está pasando”.