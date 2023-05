Letra de ‘Acróstico’, la nueva canción de Shakira, dedicada a Milan y Sasha

Una vez más, Shakira volvió a sorprender con el lanzamiento de una nueva canción, luego de su separación de Piqué, el padre de sus hijos Milan y Sasha. La barranquillera lleva un poco más de un mes viviendo en Miami, ciudad a la que llegó tras su salida de Barcelona, donde residió por más de una década junto a su familia.

La colombiana Shakira viajó de Barcelona a Estados Unidos con sus hijos. Fotografía por: Instagram

Shakira ‘Acróstico’: así suena la nueva canción de la barranquillera

Las últimas canciones que había lanzado Shakira estuvieron dedicadas a Piqué y fueron toda una sensación por todas las indirectas que la artista le mandó a su ex, Clara Chía, e incluso, a Montserrat Bernabeu, su exsuegra.

La expectativa sobre su nueva canción era muy alta, pues algunos llegaron a especular que también podría ser dedicada a Gerard, sin embargo, anoche la estrenó y para sorpresa de algunos, fue en honor a sus dos hijos Milan y Sasha.

En esta nueva canción, la cantante expresa sus sentimientos luego de haber sido traicionada en el amor; sin embargo, lo que siente por sus hijos es más fuerte y puro y eso hace que se sienta mejor, pues ellos se convirtieron en un tipo de anestesia para el dolor.

En el video musical retrató a una mamá pájaro que protege a sus hijos de la tormenta, para posteriormente partir los tres hacia el horizonte. Para muchos, esa escena representó su mudanza a Miami, donde comenzó una nueva vida.

Letra de ‘Acróstico’ de Shakira

En la letra de la canción, la también bailarina, quien se ha dejado ver en los últimos días compartiendo tiempo con Lewis Hamilton, expresa que estaría dispuesta a hacer lo que sea por cuidar a los niños. Incluso, el pasado 10 de abril la barranquillera le había pedido a la prensa y a sus seguidores a través de sus redes sociales, respetarles la privacidad para que ellos pudieran llevar una vida normal.

A continuación, la letra completa de la canción

‘Acróstico’

“Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad,

pero las cosas no son siempre como las soñamos

a veces corremos, pero no llegamos

nunca dudes que aquí voy a estar.

Háblame que te voy a escuchar,

y aunque la vida me tratara así

voy a ser fuerte solo para ti

lo único que quiero es tu felicidad

y estar contigo

la sonrisa tuya es mi debilidad.

Quererte sirve de anestesia al dolor

hace que me sienta mejor

para lo que necesites estoy

viniste a completar lo que soy.

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla,

y aunque no sé poner la otra mejilla,

aprender a perdonar es de sabios,

que solo te salga amor de esos labios.

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan,

los problemas se afrontan y se encaran

hay que reírse de la vida

a pesar de que duelan las heridas.

Si ha de entregar entero el corazón

aunque le hagan daño sin razón

lo único que quiero es tu felicidad

y estar contigo

una sonrisa tuya es mi debilidad.

Quererte sirve de anestesia al dolor

hace que me sienta mejor

para lo que necesites estoy

viniste a completar lo que soy

sirve de anestesia al dolor

hace que me sienta mejor

para lo que necesites estoy

viniste a completar lo que soy”.