Shakira reaccionó a las fotos de Clara Chía en su casa: ¿era su lugar favorito?

Aunque Shakira ya inició una nueva vida en Miami junto a sus dos hijos Milan y Sasha, en redes sociales y medios de comunicación no se deja de hablar de ella y de su separación de Piqué.

Shakira y Piqué Fotografía por: archivo vea

El futbolista se quedó en Barcelona junto a sus padres y su nueva novia Clara Chía, quien hace unas semanas celebró su cumpleaños número 24 en medio de unas lujosas vacaciones en Emiratos Árabes.

La joven estudiante de relaciones públicas ha estado en el ojo público por su polémica relación con el futbolista. Sin embargo, hasta el momento, ha preferido guardar silencio y no dar ninguna declaración al respecto.

¿Clara Chía se tomó fotos en la antigua casa de Shakira?

De acuerdo con el periódico El Nacional de Catalunya, al parecer, Chía Martí entró a la mansión donde vivió Shakira con Piqué y sus hijos en Ciudad Diagonal, en Esplugas de Llobregat, y se habría tomado fotos en la terraza de la famosa residencia.

En redes sociales se filtraron las supuestas imágenes. “Deslumbrada y maravillada con estas fotos. Sin el foco de los paparazzis y en su intimidad. La Clara más bella que se ha visto, sin lugar a dudas”, se lee en una publicación en Twitter.

Deslumbrada y maravillada con estas fotos. Sin el foco de los paparazzis y en su intimidad más íntima. La Clara más bella que se ha visto, sin lugar a dudas 😍💕 pic.twitter.com/kCij2vpteP — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) May 3, 2023

Por su parte, el mencionado medio, afirmó: “no es el pequeño balcón donde había una bruja mirando a casa de los padres de Piqué, es la gran terraza superior con vistas”. En las imágenes se observa a la joven sentada en una silla de madera, con un abrigo blanco grueso, un gorro de lana y mirando hacia el horizonte.

¿Qué dijo Shakira sobre las fotos de Clara Chía?

En redes sociales los internautas dejaron múltiples reacciones. Muchos estaban a la espera de conocer qué pensaría la barranquillera al ver que el padre de sus hijos lleva a la casa donde vivieron juntos por una década, a su nueva novia, quien a lo largo de este año no ha recibido buenos comentarios por, supuestamente, haber sido la causante de la separación de la cantante y el futbolista.

El portal OkDiario afirmó que las imágenes de Chía llegaron a manos de la intérprete de Music Sessions #53 y que, supuestamente, “está cada vez más indignada”. Al parecer, a la artista no le habría gustado que Clara esté yendo a su antigua casa y mucho menos que se esté tomando en uno de los lugares favoritos de la colombiana. “La cantante no quería quedarse en España, pero no entiende que Piqué consiente que Clara use la casa a su antojo”.

Algunos internautas han catalogado ese acto como una “provocación” de parte de Chía Martí contra la cantante y bailarina.