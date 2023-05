Jhonny Rivera se cansó de los fanáticos que le piden plata: “ya quisiera”

Además de su exitosa carrera artística, Johnny Rivera también se ha destacado por su carisma y sencillez. El artista cuenta con 3 millones de seguidores con los que interactúa diariamente. Además, siempre se ha mostrado muy cercano a todos sus fanáticos; de hecho, muchos han llegado a su finca en Pereira para tomarse fotos y hablar con él.

Jhonny Rivera Fotografía por: Instagram

Seguidores le piden plata a Jhonny Rivera

El papá de Andy Rivera es elogiado por sus seguidores por tener un gran corazón, pero su buena actitud y solidaridad también ha hecho que muchos quieran aprovecharse de él. Aunque al principio al artista parecía no importarle mucho, ya esa situación terminó saliéndose de control.

Hace unos meses contó que no pudo volver a su finca porque muchos se estaban estancando en la entrada para esperarlo y pedirle dinero o diferentes tipos de ayudas. “Hay gente que llega grosera, el mayordomo de la finca ha tenido roces con estas personas que vienen en un plan agresivo y amenazante, diciendo que si no los ayudo se quedan viviendo ahí”, comentó. Aunque el artista sí ha ayudado a algunas personas, la situación ya se salió de sus manos, pues cada vez las peticiones de sus seguidores son más absurdas.

Jhonny Rivera respondió a quienes le piden plata

En una reciente dinámica de ‘preguntas y respuestas’, el intérprete de Soy soltero reveló que le han pedido ayudas económicas exageradas. Todo surgió porque un usuario le escribió: “¿me regalarías un carro o a un seguidor que lo necesite?”.

Sobre eso, respondió: “ya quisiera, eso no es como la gente se imagina, de que uno tiene la plata arrumada para regalarla, un carro es muy costoso, no es posible hermano, no es posible”, dijo.

Luego, Rivera mostró otro comentario de otra persona donde le dejaba unos números para que le depositara dinero. “Tengo lleno este cajoncito de preguntas lleno de Nequis y Daviplatas, no lo hagan porque no es posible yo ponerme a girar a girar, yo no sé qué piensa la gente, a lo bien”.

Algunos usuarios reaccionaron a las palabras del cantante: “a la gente no le da vergüenza”, “la gente le pide más a un cantante que a su propio gobierno”, “Jhonny fue bondadoso y se dedicó a ayudar a muchas personas con necesidades y por hacerlo ahora todo el mundo se ha dedicado a EXIGIRLE dinero”, “la gente cree que es la feria del billete”, “una cosa es ayudar un poco a alguien y otra cosa es pedir hasta carro trabaje mijo todos luchamos”, “que trabajen como todos si quieren dinero o un carro”.