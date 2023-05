Jhonny Rivera pide oraciones por su hijo Andy: “no quiere que le tengan lástima”

Además de generar interés por su carrera artística, Andy Rivera también se convierte en tendencia por todo lo relacionado con su entorno personal, que incluye sus relaciones amorosas y, por supuesto, lo que realiza en su día a día.

¿Qué le pasó a Andy Rivera?

En las últimas horas, el cantante de música urbana publicó unas historias en su cuenta de Instagram donde tiene 5,9 millones de seguidores. Las imágenes preocuparon a muchos de sus seguidores pues el artista aparece desde una clínica con una bata quirúrgica. Además, publicó otra postal donde aparecen unas radiografías de una lesión en uno de sus hombros. “Amen su cuerpo, cuídenlo, agradézcanlo. Con salud podemos ir tan lejos como queramos”, escribió.

Aunque no dio más detalles, fue su padre Jhonny Rivera quien explicó que su hijo fue sometido a una cirugía luego de presentar varios problemas de salud, entre ellos, una fuerte lesión en su hombro mientras estaba en el gimnasio. “Ustedes no alcanzan a dimensionar ni un poquitico todos los problemas de salud que enfrenta Andy día a día. A él no le gusta hablar del tema. Sí lo ha hablado por encimita, pero no profundiza mucho”, comenzó diciendo.

Enseguida, aseguró que el joven artista tenía que entrar al quirófano y que por eso Andy había estado alejado de los escenarios y un poco de las redes. Además, le pidió a sus seguidores elevar una oración por su hijo. “Él es tan fuerte, tan fuerte, que no quiere que le tengan lástima, él quiere salir adelante solo, a pesar de todos los problemas que enfrenta, también le lucha a su carrera. Le lucha y le sumamos que se lesionó en el gimnasio el hombro y fue una lesión muy fuerte. Se puede ir de cirugía. En este momento está entrando a cirugía un poco compleja. Dura más o menos tres horas, y eso lo ha tenido retirado de los escenarios… Y ahí va. Les encargo una oracioncita para que todo salga muy bien. Aquí estamos en la casa súper pendientes, les estaré contando”.

¿Cómo está Andy Rivera?

Horas más tarde, el intérprete de Soy soltero, publicó un nuevo parte sobre el estado de salud de Andy. “¡Qué día más raro el mío! Hoy, una felicidad enorme por el lanzamiento de Soy soltero y una preocupación enorme por Andy. No sé describir eso que siento, porque pues siento mucha ansiedad por la cirugía de Andy y más que estoy muy ansioso porque no alcancé a hablar con él”.

Luego, en otro video aseguró que, afortunadamente, el ex de Lina Tejeiro salió bien de la cirugía. “Andy salió bien, está en ese proceso maluco recuperándose. Acaba de despertar de la anestesia y eso, pero afortunadamente todo salió muy bien. Muchas gracias por estar ahí todos tan pendientes”.