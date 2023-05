Presentadora contó en ‘La Red’ que quebró por usar tarjetas de crédito

Planificar las finanzas y controlar en qué gastamos el dinero permite que ajustemos nuestros objetivos de ahorro. El cuidado de la salud financiera hace que tengamos calidad de vida. Sin embargo, muchas personas optan por el endeudamiento asegurando que es clave para el crecimiento económico.

Te puede interesar: Daniela, nieta de Darío Gómez, contó por qué estuvo alejada del ‘Rey del despecho’

Maria Clara Rodriguez Fotografía por: Arturo Rodriguez

María Clara Rodríguez casi queda en la ruina

La presentadora y generadora de contenido María Clara Rodríguez concedió este fin de semana una entrevista para La Red, de Caracol Televisión. Allí reveló que, hace unos años, vivió un verdadero drama luego de endeudarse de una manera exagerada a punta de tarjetas de crédito.

Más historias de vida Eduardo Pérez, novio de Viña Machado: con lágrimas, recordó la muerte de su padre Al padre de Eduardo Pérez, actor de ‘Enfermeras’, le quitaron la vida en una comuna de Medellín. Así recordó el terrible momento el novio de Viña Machado. Leer aquí: Eduardo Pérez, novio de Viña Machado: con lágrimas, recordó la muerte de su padre Alejandra Giraldo de ‘Noticias Caracol’: “suplico a Dios misericordia”. ¿Qué pasó? Alejandra Giraldo, presentadora de ‘Noticias Caracol’, reveló la razón por la que no pudo estar en los últimos dos días en el espacio informativo. ¡Le ha costado lágrimas! Leer aquí: Alejandra Giraldo de ‘Noticias Caracol’: “suplico a Dios misericordia”. ¿Qué pasó?

En ese momento, María Clara, quien fue presentadora de Estilo RCN, Sweet, Panorama y Cm&, no supo manejar el dinero que recibía por trabajar en televisión. De repente, comenzó a gastar más de lo normal y cuando se dio cuenta, estaba llena de deudas que parecían impagables.

“Me chiflé, me pico el ‘bichito’ de la rebeldía, de trabajar en la televisión y creer que tenía todo, lo podía todo y que jamás nada me iba a faltar. Empecé a vivir la vida loca. Empecé a viajar, a salir, a gastar en cosas que no debía por no pensar en el futuro”, comenzó diciendo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

De acuerdo con lo que contó, era tanta su afición por las compras y por los viajes, que, de un momento a otro, se dio cuenta que ya estaba debiendo casi 100 millones de pesos. “Vivía al día completamente, llegué a deber en tarjetas de crédito siete veces de lo que me ganaba yo en mi sueldo en ese momento que era muy bueno trabajando en televisión. Llegué a tener cuatro tarjetas de crédito y todas a tope. Alcancé a deber casi 80 millones de pesos en tarjetas”.

¿Cómo salió de las deudas María Clara Rodríguez?

Llegó un momento en el que la presentadora no pudo acceder a una deuda más. Tenía una hipoteca y su cuenta de ahorros estaba vacía: “el día que toqué fondo fue cuando me di cuenta que estaba atrasada en dos meses en la cuota de la hipoteca. Revisé mi cuenta de ahorros y se me había descontado todo para pagar las tarjetas de crédito. No tenía para pagar la administración de mi apartamento y en ese momento dije: ‘¿qué voy a hacer?’. El contrato que tenía en ese momento en el canal también ya se había terminado, yo estaba sin trabajo”.

Al verse en esa situación, la presentadora recapacitó y comenzó a buscar soluciones para salir adelante. Además, contó con el apoyo de su esposo, quien también la animó a creer que sí se podía salir de las deudas. “Busqué un trabajo, el primero que me salió que era en una emisora, mis condiciones eran diferentes a las que venía acostumbrada a trabajar, de 3 de la mañana al mediodía con un sueldo que era el 10% de lo que yo me ganaba antes, pero dije: ‘vamos para adelante, a mí nada me va a quedar grande’. Trabajé como loca para pagar esas deudas que al final lo hice sola y no hay nada más que me de más orgullo hoy que decir que sí se puede salir de la ruina, literalmente”.