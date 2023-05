Daniela, nieta de Darío Gómez, contó por qué estuvo alejada del ‘Rey del despecho’

Una de las canciones más exitosas de Darío Gómez fue la de Daniela, dedicada a su nieta, quien lleva ese nombre. El tema nació luego de la trágica muerte de su hija Luz Dary Gómez, la única mujer que tuvo de su primer matrimonio.

“Dios mío, qué ratos tan amargos, tú la llenas de vida y otro se la quitó; el satán que a mi nieta huerfanita dejó…Daniela, soy tu abuelo materno, y aunque nadie reemplaza ese amor para ti, tu mamá desde el cielo quiere verte feliz”, dice la letra de la canción.

Darío Gómez falleció el 26 de julio, en Medellín, a las 7:31 p.m. Fotografía por: Instagram

¿Por qué Darío Gómez y su nieta Daniela estuvieron alejados mucho tiempo?

En el momento de la muerte de Luz Dary, Daniela tenía 6 años. Desde entonces, Darío y su primera esposa se hicieron cargo de ella, pues tres años antes, la pequeña también había perdido a su papá. Luego de escribir su canción y que se convirtiera en todo un éxito, muchos pensaban que el cantante y su nieta llevaban una gran relación. Sin embargo, pocos sabían que durante un tiempo estuvieron alejados; poco compartían juntos.

Cuando el artista se separó de la madre de su hija, Daniela se quedó con su abuela, pese a que él seguía respondiendo económicamente por ella. Desde entonces, el intérprete de Sobreviviré y su nieta tomaron un poco de distancia. Así lo contó la joven en medio de una transmisión en vivo.

Después de la separación de Darío con Olga Lucía Arcila, el artista conoció a Nini Johana Vargas, la mujer que lo acompañó durante los últimos 11 años de su vida. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Daniela volvió a compartir con él. “No compartí con él hasta que conocí a Joha. Por eso es que apoyo tanto a Joha, porque es una persona de muchos valores y de admirar, le agradezco que cuidó tan bien a mi abuelo, le regaló sus mejores años porque yo fui testigo de eso. Cuando conocí a Joha hace como 11 años, desde ese momento, empecé a tener una relación directa, empecé a compartir con ellos viajes, conciertos y por eso se lo agradezco con todo el corazón, porque si no hubiera sido por eso, no hubiera podido disfrutar a un abuelo tan maravilloso como lo fue”, contó.

¿Esposa de Darío Gómez era su sobrina?

La joven también hizo referencia al comentario de su tía Catalina Gómez, quien aseguró que, supuestamente, Johana Vargas, la última esposa de Darío era su sobrina. “Nos duele que haya tantos comentarios y tantas críticas sobre una persona, un artista que es digno de admirar, que tuvo una carrera profesional intachable para que ahora vengan a hablar de su vida privada contándola mal… Mi abuelito siempre tuvo su vida personal, privada. Nunca estuvo metido en escándalos, por eso hacemos esto, para pedirles más respeto hacia una persona que ya no está, que no se puede defender y que en vida fue un ser maravilloso y que no queremos que haya ese tipo de comentarios hacia él”, aseguró.