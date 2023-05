Carolina Cruz, de ‘Día a Día’, enfrenta un delicado problema: “ayúdenme”

Una de las presentadoras más comentadas en el mundo de la farándula en Colombia es Carolina Cruz, quien comparte set con Carolina Soto, Catalina Gómez, Carlos Calero, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas y Jhovanoty, en Día a Día, el matutino de Caracol Televisión.

Su vida personal ha generado mucho interés entre sus seguidores. En su perfil de Instagram cuenta con una comunidad de 7,4 millones. Allí, generalmente, la vallecaucana revela detalles de lo que ocurre en su día a día.

¿Qué le pasó a Carolina Cruz?

En varias oportunidades, la presentadora ha denunciado en sus redes sociales que algunas personas inescrupulosas utilizan su imagen para estafar. En esos casos, ponen sus fotos para promocionar productos para bajar de peso asegurando que ella los usa y, a manera de testimonio, supuestamente los recomienda a sus seguidores. La realidad y según lo que ha contado, es que en ningún momento ella ha sido imagen de esas publicidades. Por el contrario, ha sido enfática en aclarar la situación para que sus fanáticos no caigan en una estafa.

Ahora, la modelo denunció que la están suplantando en Instagram. Alguien abrió una cuenta con sus datos personales donde publican fotos no solo suyas sino también de sus hijos. “Ayúdenme a reportar y bloquear a esta cuenta. Urgente bloquear y reportar este perfil falso que está usando mis fotografías y las de mis hijos”, escribió en su red social.

“Esto no tiene nada que ver conmigo. Pueden ser fanáticos, pero no es responsable utilizar la información así. No conozco a la persona que maneja esta cuenta. ¡Tengan cuidado!”, concluyó.

No es la primera vez que a Carolina le ocurre algo así. El año pasado reveló que tuvo que usar medidas legales para evitar que siguieran estafando a su nombre. “Todo es absolutamente falso, ni pastillas, ni un batido para adelgazar. Lo que no sale por mis redes sociales no existe… Vender unas pastillas que yo nunca en mi vida he consumido, no las conozco, no tengo ni idea de qué están hablando. Esto puede afectar la salud de cualquier persona, es una irresponsabilidad utilizar mi nombre, ya estamos con abogados’ para vender unas pastillas que yo nunca en mi vida he consumido, no las conozco, no tengo ni idea”, dijo en ese momento.

Sus seguidores le agradecieron por haber aclarado la situación. “Gracias por la aclaración”, “¿pero qué pastillas tomas, para ser tan bonita?”, “gracias por aclarar el tema uno cae en la trampa de la publicidad engañosa”, “muy responsable de tu parte hacer la aclaración”.