Eduardo Pérez, novio de Viña Machado: con lágrimas, recordó la muerte de su padre

Durante las últimas semanas, el nombre de Eduardo Pérez se ha convertido en tendencia luego de haber hecho pública su relación con la actriz Viña Machado, a quien conoció durante las grabaciones de Enfermeras.

Viña Machado y Eduardo Pérez Fotografía por: Arturo Rodriguez

La pareja se mostró muy enamorada en un evento que se realizó en Bogotá y, de hecho, respondieron a críticas por la diferencia de edad; él tiene 31 y ella 43.

¿Cómo murió el papá de Eduardo Pérez?

Aunque se conocen pocos detalles de su vida, en octubre del año pasado, el actor concedió una entrevista para el programa La Red, de Caracol Televisión, y allí recordó uno de los momentos más difíciles de su vida que lo marcó para siempre. Se trata de la trágica muerte de su padre, hace más de 20 años. En ese entonces, el actor tenía 8 años.

El actor y su familia vivían en una comuna de Medellín. La situación era complicada. Sobre el motivo por el cual le quitaron la vida a su padre, dijo: “había muchos sicarios en mi comuna, una gente que cobraba vacunas por todos los transportes que pasaban por el barrio. A mí papa le dijeron que tenía que pagar la mensualidad para poder trabajar por ahí, dijo que no y se paró en la raya. Había otros colegas de él que también dijeron lo mismo, se unieron

Un día, iba con su padre por una carretera, pero se encontraron con un enfrentamiento del Ejército y las Farc, lejos de imaginarse que ese iba a ser el último día que lo iba a ver. “Íbamos muy lejos y resulta que nos cogió un trancón grandísimo…era un enfrentamiento entre el Ejército y las Farc. Mi papá tomó la decisión de dar vuelta e irnos para Medellín, llegamos como a las 9:00 p.m ese mismo día, me bajé del carro y escuché los disparos. Yo sabía que a mi papá lo habían matado”, contó.

“Los disparos fueron como seis, no sé, eran muchos. Cuando salí, el carro de él estaba ahí, había agujeros en el auto, muchas balas. Yo quería creer que mi papá se había bajado del carro, se había escapado, que no era él el que estaba ahí. Tenía 8 años y me acuerdo perfectamente porque es el episodio más profundo que tengo en mi vida”, recordó.

Entre lágrimas, Eduardo resaltó las enseñanzas que le dejó su padre. “Aprendí mucho de él. En el velorio yo le dije a mi mamá ‘voy a volver a sonreír, voy a volverme a reír de la vida’ porque se me había opacado la felicidad”.

Más adelante, el artista comenzó a ver películas de súper héroes y, por medio de ellas, logró sentirse identificado. Comenzó a luchar por sus sueños, por salir adelante junto a su familia y ahora triunfa en el mundo de la televisión reconociendo a su padre como el héroe más grande de su vida y su mayor ejemplo y motivación para seguir convirtiéndose en una gran persona.