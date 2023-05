¿Piqué se refirió a rumores sobre supuesta pelea con Tonino, hermano de Shakira?

Continúan saliendo a la luz detalles sobre la vida de Shakira y Piqué. Aunque ya está separados desde hace un año, todavía no ha sido un capítulo cerrado, pues la prensa y los fanáticos de la artista y el futbolista siguen al tanto de lo que ocurre en sus vidas personales y profesionales.

Te puede interesar: ¿Y Yailin? Anuel AA confesó que extraña a Karol G: “la echo de menos”

La cantante Shakira no sé referiría a Clara Chía por su nombre cuando habla de ella con Piqué. Fotografía por: Instagram

Cada uno rehízo su vida luego de la separación. Shakira se fue de Barcelona y se instaló en Miami junto a sus dos hijos Milan y Sasha. Por su parte, Piqué se quedó en España disfrutando de su relación con Clara Chía, la mujer con la que, al parecer, engañó a la barranquillera.

En el acuerdo que definieron de la custodia de los niños, quedaron en que el catalán podría viajar a Estados Unidos para visitarlos, eso sí, con la condición de no llevar a su novia.

Más noticias de Shakira y Piqué ¿Papá de Piqué sí desalojó a Shakira de su casa? Así fue su llamativa reacción Joan Piqué fue abordado por una periodista española, quien le preguntó por la casa en la que vivía Shakira con Piqué y sus hijos en Barcelona. Así fue su particular reacción. Leer aquí: ¿Papá de Piqué sí desalojó a Shakira de su casa? Así fue su llamativa reacción ¿Piqué y Clara Chía vivirán en la casa que era de Shakira en Barcelona? Luego de la mudanza de Shakira a Miami junto a sus hijos, Piqué estaría planeando vivir junto a su novia Clara Chía en la misma casa de donde la colombiana habría sido “desalojada”. Leer aquí: ¿Piqué y Clara Chía vivirán en la casa que era de Shakira en Barcelona?

¿Piqué se fue a los golpes con Tonino, hermano de Shakira?

El rumor de los últimos días sobre la expareja, es que, supuestamente, Gerard y el hermano de la colombiana llegaron a los golpes, todo porque, al parecer, se estaba complicando una conversación que estaban teniendo. “Gerard llegó a la ciudad de Miami a pasarla con sus hijos. La noticia del fin de semana es que se supone que Shakira tuvo una fuerte pelea con su ex y dicha discusión con Piqué se volvió tan violenta que, supuestamente, Tonino se tendría que haber ido a golpes para defender a su hermana”, afirmaron en un programa internacional.

El periodista Jordi Martin desmintió esa información. “Es rotundamente falso que @3gerardpique haya llegado a las manos con Tonino el hermano de @shakira en Miami”, dijo en sus redes sociales.

¿Qué dijo Piqué sobre supuesta pelea con Tonino?

La periodista Paloma Barrientos de El programa de Ana Rosa, al parecer, buscó al entorno cercano del exjugador del Barcelona buscando una respuesta sobre ese supuesto altercado. Ellos aseguran que eso nunca pasó y que, por el contrario, la relación entre las dos familias es muy cordial, pese a que ya no es tan amigable como antes. “Piqué afirma que eso no ha existido. Las relaciones son absolutamente educadas, los niños estaban presentes cuando los recoge y los deja con Shakira”, aseguró la periodista.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Por el lado de la familia de la barranquillera, afirmó que Tonino y Piqué sí tienen una comunicación constante pues entre la intérprete de Music Sessions #53 y el jugador el diálogo ya no es tan fluido. “Puede que haya algún desencuentro, pero se soluciona de forma razonable y nadie pierde las formas. La comunicación fluida ya no es con su ex, sino con el hermano de Shakira”.