¿Piqué hará una canción con Bizarrap?: “sería algo grande”

La historia de Shakira y Piqué parece no tener punto final. Cada vez salen a la luz nuevos detalles relacionados con la relación que tuvieron durante una década y todo lo que ha ocurrido con sus vidas después de su separación.

Shakira y Piqué Fotografía por: Getty

Como una forma de desahogo, la barranquillera lanzó varias canciones expresando lo que ocurrió con su fallida relación con el exjugador del Barcelona. Te felicito, Monotonía, Music Sessions #53 y TQG, junto a Karol G, se convirtieron en todo un éxito a nivel mundial.

La canción que más dio de qué hablar fue la que hizo con Bizarrap, pues la letra fue mucho más directa. De hecho, mencionó a su suegra y a Clara Chía. “Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”, dice en la letra.

¿Piqué quiere responderle a Shakira con colaboración con Bizarrap?

Luego de la mudanza de Shakira de Barcelona a Estados Unidos, todo parece indicar que Gerard estaría planeando hacer una colaboración con el productor argentino, como una forma de venganza contra la madre de sus hijos.

Todo surgió después de que el futbolista llegara a su ciudad luego de visitar a sus hijos Milan y Sasha. El deportista tuvo una charla con su amigo Ibai, y allí dejó claro que, no sería una mala idea sacar un tema con Bizarrap. “Una sesión tuya con Bizarrap sería algo lamentable”, le dijo el streamer, a lo que él le contestó: “si algún día se hace una sesión de Bizarrap conmigo no sería un ‘chupito’, sería algo grande de verdad, estamos hablando de una botella de 5 litros o 10 litros de algo potente, entiendes, un ‘chupito’ me parece poco”, dijo.

Por supuesto, los internautas reaccionaron a sus declaraciones. Muchos lo criticaron, e incluso, lo trataron de inmaduro. “Aun no entiendo si Ibai es amigo de pique o Shakira”, “dudo que Biza quiera hacer una sesión con Pique. Los códigos de amistad y de hermanos latinos no se rompen por unos billetes.... No lo entendería”, “solo Piqué se escucharía”, “mejor quédate sentado”, “Bizarrap es orgullosamente latinoamericano”, “tan ridículo”, “es un inmaduro”.