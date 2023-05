¿Carolina Cruz bloquea a sus seguidores? Acusan en redes a la presentadora

Además de ser una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, Carolina Cruz también se ha convertido en una de las mujeres más comentadas; en la mayoría de los casos, por temas relacionados con su vida privada.

Te puede interesar: Hasta Yeison Jiménez se metió en pelea de Anuel, Karol G y Ferxxo: “vaina buena”

Carolina Cruz, presentadora de 'Día a Día'. Fotografía por: Instagram

Después de su separación de Lincoln Palomeque hace más de un año, la vallecaucana ha recibido múltiples comentarios en las redes sociales, algunos buenos, otros no tanto.

Más noticias de Carolina Cruz Carolina Cruz confiesa sus gustos en ‘Día a Día’: “nada me gusta más que un pollo” La presentadora de ‘Día a Día’ sorprendió a sus compañeros de ‘set’ y seguidores con sus palabras en el matutino de Caracol Televisión. Leer aquí: Carolina Cruz confiesa sus gustos en ‘Día a Día’: “nada me gusta más que un pollo” Carolina Cruz reaccionó a rumores que apuntan a que Clara Chía era hombre Carolina Cruz, presentadora de ‘Día a Día’, se refirió a los rumores de los medios internacionales que aseguran que, supuestamente, Clara Chía era hombre y que Shakira y Piqué lo sabían. Esto dijo. Leer aquí: Carolina Cruz reaccionó a rumores que apuntan a que Clara Chía era hombre

¿Por qué critican a Carolina Cruz en redes sociales?

Hace unas horas, la presentadora de Día a Día volvió a convertirse en tendencia en redes sociales por un comentario que puso en sus historias de Instagram donde tiene 7,4 millones de seguidores. Allí, realizó una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ pero, contrario a lo que pensaba, resultó “atacada” por sus seguidores.

Todo surgió porque un usuario le preguntó: ¿cómo ignoras las críticas? Eres muy fuerte. Bendiciones”. Su respuesta terminó generando debate entre los internautas. “Respiro y me pego a Dios al corazón”.

¿Carolina Cruz bloquea a sus seguidores?

En redes sociales varios usuarios comenzaron a criticar a la presentadora por su respuesta, acusándola de no ser coherente con sus actuaciones. “Dile cualquier comentario y de una te bloquea en el Instagram”, “predica pero no aplica… un personaje y es público para que vean”, “no es nada prudente ni empática”, “debió decir más bien respiro y bloqueo”, “ignora las críticas y no lo aplica con los demás”, “bloqueando no la agarra nadie”, “que conecte la lengua con el cerebro”, “ni ella se cree lo que dice”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Iván Lalinde defiende a Carolina Cruz de las críticas

Hace unas semanas, la también modelo fue tendencia por realizar un comentario relacionado con la extracción de las prótesis mamarias. Fueron tantas críticas que recibió que Iván Lalinde la defendió durante una entrevista con Eva Rey. “¿Te da duro por ejemplo lo que le ha pasado a Carolina Cruz?”, le preguntó la presentadora, a lo que él respondió: “Me parece que es tan fácil juzgar y tan fácil aniquilar y dar contra un paredón… y me da una piedra y, con todo el respeto, me da una pute#$% de las disque ‘amigas’ de ‘Caro’ que salen a montarse en esa ola de las redes sociales de lo que está en tendencia a comentar y opinar… Estoy seguro de que más del 90 % de esas personas que criticaron nunca se vieron la entrevista completa, se ponen a leer solo titulares. Lo que le hicieron a ‘Caro’ me parece una canallada, una completa canallada”.