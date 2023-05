Hasta Yeison Jiménez se metió en pelea de Anuel, Karol G y Ferxxo: “vaina buena”

En las últimas horas, Anuel se volvió tendencia por una dedicatoria que le hizo a Feid por medio de su cuenta de Instagram. Allí, publicó una foto donde aparece con un letrero que dice: “fuck Ferxxo… Y esta se la de dedico a tu novio bb”.

Aunque ‘La Bichota’ aun no se ha manifestado al respecto, sus seguidores y los del boricua han dejado múltiples comentarios, en su mayoría, criticando al ex de Yailin por no superar a la paisa.

Así reaccionaron los famosos a indirecta de Anuel a Feid

Para muchos, lo que está ocurriendo con Anuel, Karol G y Yailin, ya se salió de control. Entre las críticas que le han dejado al artista puertorriqueño le piden superar lo que algún día vivió con la intérprete de Tusa y respetar a la madre de su pequeña hija Cattleya, quien tiene dos meses de nacida. A continuación, te contamos qué famosos han reaccionado a la publicación de Anuel que ya cuenta con más de 3 millones de likes.

Yeison Jiménez

Uno de los primeros en reaccionar fue Yeison Jiménez. El cantante de música popular dejó un jocoso comentario, explicando su teoría sobre lo que ocurre con Anuel.

“Si analizamos bien podemos llegar a 3 conclusiones-1 yo creo que Karol empezó con las tiraeras ja, ja-2 Anuel esta vez está dispuesto a todo, está desatado-3 ni Shakira se atrevió a tanto y eso que ella superó récords Guinness ja, ja, ja culeee vaina buena ja, ja, ja”.

Su comentarios generó risas entre varios internautas, quienes apoyaron su divertida teoría.

La Segura

Otra de las celebridades colombianas que no puo evitar dejar su comentario, fue La Segura. La influencer, escribió: “Ay papi no le creoooooooooo ja, ja, ja, pensé que ya habíamos hablado con el psicólogo sobre esto de #NARCINUEL”.

Algunos usuarios le respondieron: “necesita más terapias para superar el problema”, “no necesita terapia, con que vaya a un concierto de Feid es suficiente”.

Sara Uribe

La modelo y presentadora antioqueña, Sara Uribe, publicó unas historias, que también hicieron reír a los internautas. Allí, dijo en tono jocoso: “hay algo con lo que yo no me voy a dormir tranquila. Yo no entiendo esa actitud de Anuel y de Yailin. ¿Ustedes entienden? Cuéntenme, eso qué será, ¿será marketing? Muy pasados, no, así tampoco… En la iglesia el pastor me dijo que yo no puedo estar metida en asuntos que a mí no me incumben, y yo aquí vengo y les pregunto eso, ojalá el pastor no vaya a ver esta historia. Esas son comparaciones tóxicas, pero yo no me estoy comparando con ellas, y sí me importa lo que pasa para irme a dormir tranquila”, dijo entre risas.

El humorista Alerta también comentó: “pero Anuel, ¿qué fue lo que te dieron?”. La generadora de contenido Karen Sevillano, escribió: “alguien que te regale una Biblia Anuel, a ver si encuentras tu camino”.