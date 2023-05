¿Amigas? Yailin publicó foto con mensaje de Karol G: “ni Anuel se atrevió a tanto”

Hace unas semanas, Anuel confirmó su separación de ‘Yailin, la más viral’, su esposa y madre de su hija Cattleya. La pareja se había mostrado muy enamorada y con muchos planes a futuro. Las razones de la ruptura son desconocidas, aunque muchos internautas aseguran que, al parecer, pudo haber sido porque el boricua todavía quiere a Karol G.

Anuel y Yailin. Fotografía por: Instagram

Indirectas de Anuel a Karol G

En los últimos días, Anuel AA se ha convertido en tendencia por haberle dedicado su última canción a ‘La Bichota’ y por mencionarla en medio de un concierto. Sus seguidores afirman que “no la ha superado”. El artista ha recibido múltiples críticas. “El dolor que le está causando a una mujer recién parida. No lo merece”, “él lo está haciendo por puro marketing y se lo está disfrutando”, “este hombre solo quiere publicidad por eso etiquetó a Karol G”, “puro show barato, entonces por qué no la valoró cuando la tuvo”, “ese quiere disparar para todos los lados a ver quién cae a sus pies”, “ya es hora de que supere a Karol”.

¿Qué escribió Yailin en sus redes sociales sobre Karol G?

Hasta el momento, Yailin no se ha pronunciado sobre su repentina separación de Anuel. De hecho, en sus redes sociales ha estado un poco alejada pues está enfocada en el cuidado de su bebé.

No obstante, hace unas horas encendió las redes sociales al postear una foto suya. Lo que más llamó la atención fue que, en la descripción del post, escribió: “Mañana será bonito”.

Esa frase corresponde al reciente álbum de la colombiana que lleva ese nombre. Los comentarios en redes no se han hecho esperar: “si no puedes con el enemigo, únete a él”, “todos facturando menos Piqué”, “sin mucho que decir me encanta ninguna mujer es rival de nadie”, “los esposos colgándose de la fama de Karol G”, “supera a la bebecita”, “se quiere disculpar indirectamente”, “autoestima nivel 0″, “Karol G nunca la menciona a ella”.

¿Por qué Anuel y Karol G terminaron?

En febrero del 2021, ‘Los bebecitos’ dieron a conocer el fin de su relación. Hasta el momento, tampoco se conocen las razones de la ruptura, lo que se dijo en ese entonces, fue que, supuestamente, el puertorriqueño le había sido infiel a la paisa. “Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tener que hacerlo ante millones de personas. Por mucho tiempo, tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos. Nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing ni hoy, ni hace casi tres años que todo comenzó”, escribió en redes sociales la antioqueña cuando hizo pública la noticia.

Más adelante se rumoró que habían regresado pues fueron vistos juntos en varias oportunidades. Sin embargo, se conoció que habían quedado como buenos amigos, aunque actualmente parece ser que esa relación de amistad también se acabó.