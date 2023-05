Anuel eliminó todas las fotos con Yailin, su exesposa y madre de su hija Cattleya

Anuel y Yailin conformaron una de las parejas más polémicas del mundo del espectáculo en Latinoamérica. Desde que dieron a conocer su relación, no faltaron las críticas por parte de miles de internautas quienes no les auguraban un futuro juntos.

Yailin 'La más viral' mostró la cantidad de regalos que recibió en San Valentín y aumentó rumores sobre posible reconciliación con Anuel AA. Fotografía por: Instagram

Durante un año, la pareja se mostró muy enamorada en sus redes sociales, haciendo caso omiso a sus haters. Sin embargo, a comienzos de este año, pese a que estaban en la dulce espera de su primera hija juntos, se confirmó lo que se estaba especulando: Anuel y Yailin se separaron.

La noticia, aunque muchos lo imaginaban, sorprendió a quienes veían en ellos una de las parejas más estables. En junio del 2022 se casaron y, entre sus planes, estaba darle un hogar a su hija; sin embargo, no lo pudieron cumplir, aunque, al parecer, quedaron en muy buenos términos por el bienestar de la niña.

Anuel eliminó fotos con Yailin

Hasta hace unos días, el ex de Karol G conservaba todas las publicaciones con Yailin, entre ellas, las fotos del día de su boda civil y del momento cuando dieron a conocer que se convertirían en padres de una niña.

Ahora, todo parece indicar que esa relación ya quedó en el pasado en la vida del puertorriqueño, pues después de tres meses de haber hecho pública su separación, ya quitó todo rastro que lo vinculaba sentimentalmente a la influencer dominicana.

Por su parte, la también cantante todavía tiene todas las fotos donde aparece con Anuel. Incluso, fue ella la que posteó la imagen del día del parto donde se muestran los dos muy sonrientes con la niña en brazos. La primera publicación data del 22 de enero del 2022. En ese video, aparecen cantando y dándose románticos besos.

Lo curioso del perfil de Instagram de Yailin, donde tiene 7,4 millones de seguidores, es que, debido a las múltiples críticas e insultos que recibían a diario, la también modelo deshabilitó la opción de los comentarios, de esa manera, ningún usuario puede escribirle nada, solo darle like a lo que postea.

¿Indirecta de Yailin para Anuel?

Luego de la separación, Anuel se ha mostrado muy feliz con sus amigos. Por su parte, aunque Yailin ha estado más ausente, también se ha dejado ver presumiendo su escultural figura luego de dar a luz y, además, en algunos eventos.

Hace poco, la artista publicó un video con un mensaje motivacional que decía: “hay gente que le gusta verte llorar, hay gente que disfruta saber que a ti te va mal, por eso es por lo que tú lo tuyo no lo puedes estar publicando. Hay gente que publica demasiado las cosas personales que le pasan. Publica tus victorias, no tus derrotas, publica lo que Dios está haciendo: no que hay fieras, sino que hay ángeles. Publica el avance, no el atraso”. Muchos relacionaron ese mensaje como una indirecta para su expareja.