Carolina Soto, de ‘Día a Día’, terminó pidiendo ayuda en Argentina. ¿Qué le pasó?

La semana pasada, Carlos Calero, Carolina Soto y Catalina Gómez revelaron a través de sus redes sociales que se iban de vacaciones los tres, junto a sus parejas.

A través de sus redes sociales, los presentadores de Día a Día, el matutino de Caracol Televisión, han mostrado los lugares que han visitado y las múltiples actividades que han realizado. Los comentarios en redes no se han hecho esperar. “Que se gocen ese viaje tan soñado”, “súper ese paseo con amigos”, “son una hermosa familia”, “me encanta esa amistad que tienen”.

¿Qué le pasó a Carolina Soto en Argentina?

Según lo que han mostrado en sus redes sociales, el viaje ha estado lleno de risas y momentos divertidos. No obstante, este fin de semana, Carolina Soto vivió un gran susto mientras visitaban un lago donde se pasean varios cisnes.

En un video que publicó Carlos Calero, se observa el momento cuando la caleña va caminando por el lugar, cuando de repente, el barranquillero la toma por detrás de manera desprevenida y la alza. Inmediatamente, a Carolina le da susto y comienza a gritar: “ayuda”. De igual manera, dice: “parece borracho”. Mientras tanto, su amigo y colega intenta, a manera de broma, lanzarla al lago. Al fondo se escucha a los demás riendo.

El video se viralizó en redes sociales y los internautas no han dudado en comentar y elogiar la gran relación que tienen, no solo como compañeros de trabajo y colegas, sino también, por su gran amistad.

A presentadores de ‘Día a Día’ casi se les dañan sus planes en Argentina

Además de esa broma, los presentadores y sus parejas vivieron otro particular momento por cuenta de un aguacero que, por poco, daña sus planes. “Menos mal nos dieron unos paraguas en el hotel, pero está diluviando”, dijo Carlos. Sin embargo, esa situación no impidió que ellos salieran a seguir disfrutando de la ciudad.

Carolina Soto respondió a críticas por su cuerpo

La presentadora de Día a Día es muy activa en su cuenta de Instagram donde tiene 3,6 millones de seguidores. Allí, suele postear fotos y videos de su entorno personal, sino también del profesional.

Hace unos días, realizó un video promocionando su outfit; pero los usuarios no pasaron desapercibidos sus zapatos y sus pies. “Repitan conmigo no debo usar zaparos destapados… Esos pies”, le escribió un seguidor. La presentadora decidió no quedarse callada y responder a ese comentario. “¿Y tú crees que por algo que dices tú, que ni te conozco, voy a dejar de usarlo? Je, je, je, lo que tengo es personalidad”, dijo.

Otros de sus seguidores la apoyaron en su comentario y la defendieron de las críticas. “Todo no puede ser perfecto”, “hay que estar muy mal en la vida para criticar unos pies”, “Caro tus pies están perfectos”, “Carito es mejor despertar envidias”, “todas tenemos imperfecciones”, y “la envidia si es cosa tremenda”.