Keyla, de ‘La Descarga’, descubrió infidelidad de Breiner: “no aguanté”

El 21 de marzo, se llevó a cabo la final de La Descarga, el templo de la música, el reality de música y convivencia de Caracol Televisión que dio mucho de qué hablar entre los televidentes, no solo por el talento musical, sino también, por todo lo que ocurrió dentro del Campamento.

Stefany Zabaleta, la pupila de Santiago Cruz, se llevó el premio mayor de 'La Descarga, el templo de la música'. Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

Aunque hubo muchas discusiones entre varios de los participantes, también hubo tiempo para el amor. Keyla, del equipo de Marbelle, y Breiner, de la Selección de Gusi, iniciaron un romance dentro de la competencia. En su momento, fueron muy criticados por algunos de sus compañeros y por los internautas, especialmente, por la diferencia de edad.

Pese a las críticas, la pareja “se casó” en una boda organizada por sus compañeros, dentro del ‘Campamento musical’. Aunque algunos de ellos trataban de hacerle ver a Keyla que, supuestamente, no le convenía esa relación, ella siempre trató de defender el amor que se tenían.

Breiner le fue infiel a Keyla

El romance no duró mucho. Cuando se acabó el concurso, la pareja continuó con su relación. Sin embargo, este fin de semana, la joven confirmó en una entrevista para La Red, que terminaron porque ella le descubrió una infidelidad. “Yo le terminé porque me di cuenta de una infidelidad. Yo ya venía como con mi sexto sentido prendido, había ciertas actitudes y cosas que no me cuadraban del todo. Un día se me desapareció, se me perdió. No sabía dónde estaba, me había dicho que se iba para un show, yo me quedé en su apartamento y finalmente no me volvió a responder nunca, como a las cuatro horas me dijo que estaba supuestamente grabando, que por favor confiara en él, que él no estaba haciendo nada malo, sino que estaba aprovechando cualquier cosa que llegara a su vida para sacar adelante su carrera”, comenzó diciendo.

¿Cómo descubrió Keyla que Breiner le fue infiel?

La artista reveló que todo se dio por un mensaje que le llegó al celular de su expareja, que ella alcanzó a leer. “Él estaba bañándose, yo estaba acostada en la cama y le entró un mensaje al celular que decía ‘Cosita’. Para que a uno le digan así es porque tiene que haber una confianza impresionante. Me sentía muy nerviosa en ese momento y no sabía si era una buena decisión abrir el mensaje”.

Aunque tenía muchos nervios, la pupila de Marbelle se arriesgó a ver el mensaje completo, encontrándose con una conversación muy comprometedora que terminó ocasionando la ruptura. “Cogí el teléfono, abrí el chat y me encuentro con una sorpresa muy grande de una conversación demasiado comprometedora. Yo empecé a pensar en muchas cosas, escuchando unos audios que él le enviaba a una mujer que decían ‘quiero volverte a ver, mi amor. Te amo, qué rico verte’. Estaban cuadrando un viaje para Cartagena”.

Enseguida, agregó: “resulta que el día que se perdió, estaba con ella mientras yo estaba en el apartamento esperándolo. No aguanté, me puse a llorar y a empacar mis cosas. Cuando me puse a llorar, él me dijo que para qué cogía su celular. Le mostré el chat y le pregunté y ahí mismo se tapó la cara. Eran como las 2:30 de la mañana, estaba tardísimo, pero yo pedí un carro y me fui. No quería estar en ese lugar. No perdono una infidelidad, ni perdono que una persona me falte al respeto de esa forma, yo ofreciendo todo de una forma genuina”.