Presentadores de ‘Día a Día’ se fueron de viaje juntos y no estarán en Caracol

Día a Día es uno de los programas preferidos por los colombianos. Todas las mañanas por Caracol Televisión, Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Carlos Calero, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas y Jhovanoty, divierten a los televidentes con sus ocurrencias.

Los presentadores de ‘Día a Día’, de Caracol Televisión se fueron del país sin sus hijos. ¿Dónde están? Fotografía por: Instagram

Además de ser compañeros de trabajo, los presentadores han demostrado ser muy buenos amigos. En varias oportunidades han compartido momentos especiales como cumpleaños y vacaciones.

Carolina Soto y Carlos Calero están en Buenos Aires

En las últimas horas, la presentadora Carolina Soto sorprendió a sus seguidores al anunciar que se iba de vacaciones junto a su esposo, pero sin sus hijos. “Empezó Nuestro viaje solos del año. Es decir, sin niños. ¡5 días para nosotros! Los niños en las mejores manos con mi suegra y Leito”, escribió en sus redes sociales junto a un video donde aparece en el aeropuerto.

Además de su esposo Germán González, la caleña también viajó con su amigo y colega Carlos Calero y su esposa Paulina Ceballos. Los conductores de Día a Día no estarán ausentes del matutino. En sus historias de Instagram han publicado cómo ha sido su llegada a Buenos Aires, Argentina.

Por ahora, se desconoce cuál es el propósito del viaje, si se trata de una “luna de miel” como dicen algunos de sus seguidores o si, por el contrario, sea un viaje de trabajo.

Los seguidores no han dudado en comentar al respecto: “¿cuántas vacaciones al año tienen los presentadores?, se la pasan paseando... Qué privilegio”, “la verdad yo si estoy envidiosa”, “cuánto quisiera darme varias descansadas al año con viaje incluido. Pero, el que tiene acceso a todos esos privilegios, pues que lo aproveche y lo disfrute al máximo”.

Carlos Calero se burló de Carolina Soto por accidente en moto

Hace unos días, la presentadora caleña mostró en sus redes sociales un pequeño incidente que vivió mientras se transportaba en una moto. Carolina tenía un viaje a Cali, por lo que salió de Caracol Televisión y pidió una moto para llegar rápido al aeropuerto. Sin embargo, no se fijó que no puso sus pies en el lugar indicado, sino que los apoyó en el tubo de escape. Al calentarse la suela de su zapato terminó completamente derretida. “Yo empecé a sentir como un calorcito en el pie y como que me estaba ardiendo y yo ‘brutas, ¿será que tengo mal ubicado el pie?’, pero cuando ya lo pensé faltaban dos minutos para llegar al aeropuerto, o sea, todo el camino me vine así con el pie ahí y no me alcancé a quemar porque me revisé el pie. Me tocó llegar así porque qué más”, contó.

Su amigo y colega Carlos Calero no pudo evitar burlarse de lo que le había ocurrido a la presentadora. Afortunadamente, no hubo ninguna quemadura en su pie.