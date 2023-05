Video: Piqué le “respondió” a Shakira por una frase de su canción: “un dilema”

Luego de la separación de Piqué, Shakira compuso varias canciones donde expresa sus sentimientos sobre lo que ocurrió con el exfutbolista del Barcelona. Te felicito, Monotonía, Music Sessions #53 con Bizarrap, y TQG con Karol G, hablan de lo que la colombiana vivió durante todo su proceso de separación.

Te puede interesar: Foto: nació la hija de Maite Perroni, de RBD, y Andrés Tovar: “te amamos Lía”

Piqué le responde a Shakira. Fotografía por: Redes sociales

El tema que más dio de qué hablar fue el que lanzó con Bizarrap, porque allí mencionó indirectamente a Clara Chía, la nueva novia de Gerard, con quien la habría engañado. Además, le lanzó fuertes indirectas, muy directas. “Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio… Vas acelerao’, dale despacio. Ah, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”, dice en una parte de la canción.

Más noticias de Shakira y Piqué ‘Acróstico’: así reaccionó Carolina Cruz al ver a los hijos de Shakira cantando Shakira conmovió al aparecer cantando, con sus hijos Milan y Sasha, su más reciente canción ‘Acróstico’. Carolina Cruz, presentadora de ‘Día a Día’, reaccionó. Leer aquí: ‘Acróstico’: así reaccionó Carolina Cruz al ver a los hijos de Shakira cantando ¿Clara Chía pasada de tragos y en el piso? Circula video de la novia de Piqué Al parecer, Clara Chía, novia de Piqué, tuvo una noche “alocada” en una de las calles de Barcelona y quedó registrada en video. “De tímida no tiene nada”, dicen en redes. Leer aquí: ¿Clara Chía pasada de tragos y en el piso? Circula video de la novia de Piqué

¿Piqué le envió ‘pulla’ a Shakira por ‘Music Sessions #53′?

Aunque esa canción fue lanzada en enero, todavía sigue siendo tema de conversación. En varias oportunidades el padre de Milan y Sasha le contestó a la colombiana de manera indirecta; sin embargo, ahora se hizo viral un nuevo video donde Piqué se refiere a la parte donde Shakira mencionó que estaba dedicándose mucho al gimnasio, pero poco a trabajar el cerebro.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En una entrevista con DNewsOK, el futbolista habría desmentido a la barranquillera asegurando que nunca ha ido al gimnasio. “Hace seis meses que no hago deporte, desde que me retiré”, dijo. Enseguida le preguntaron: “¿o sea que no vas al gimnasio?”, a lo que él contestó entre risas: “no he ido en la vida al gimnasio. El gimnasio ha sido un dilema toda mi carrera. Me pusieron uno que para pasar al vestuario tenías que pasar por el gimnasio, era como un mensaje diciendo ‘toca una máquina’”

🗣️ Algunos dirían que Piqué le respondió con factos a Shakira: "No he ido en la vida al gimnasio"



Y entonces: ¿En qué queda el "mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también"? 😅 pic.twitter.com/kLytU6G8Lj — DNewsOK (@DNewsOK) May 15, 2023

Con esa frase, estaría asegurando, indirectamente, que, supuestamente, lo que la artista dijo en su canción no es cierto. El video se hizo viral en redes sociales y los internautas ya han dejado múltiples comentarios: “esa es la excusa que él daba para salirse de casa, que iba al gimnasio cuando clara-mente hacía cardio en otro lado”, “esto es para Clara (mente), y no para Piqué”, “es para quien tiene nombre de buena pero claramente no lo es”, “perdón que te salpique pero ni gimnasio, ni cerebro”, “fue a Clara Chía que ella se refirió, no a Piqué”.

¿'Acróstico’ le trajo problemas a Shakira con Piqué por sus hijos?

Tras el éxito de la nueva canción de Shakira dedicada a sus dos hijos Milan y Sasha, quienes, además, fueron los protagonistas del videoclip, se rumoró en redes sociales que al español podría no haberle gustado mucho que los niños aparecieran en el video.

Pilar Mañé, abogada de la cantante, habló con Europa Press, y allí afirmó que la presencia de los niños en la canción no causaría ningún tipo de problema legal con el futbolista. “Yo creo que lo que hace Shakira siempre lo hace bien hecho, y los niños están preservados en todo momento”, aseguró.