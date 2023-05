‘Acróstico’: así reaccionó Carolina Cruz al ver a los hijos de Shakira cantando

Sin duda, una de las canciones más emotivas de la historia musical de Shakira es Acróstico, pues es dedicada a sus hijos Milan y Sasha. Allí, la barranquillera describe el amor que siente por ellos luego de su separación de Piqué.

Inicialmente, cuando lanzó la canción el pasado viernes, lo hizo con un video animado que muestra a una mamá pajarito cuidando de sus dos hijos en medio de una tormenta. Luego, se observa cuando juntos emprenden vuelo hacia el horizonte, simbolizando a la cantante con Milan y Sasha, tras su salida de Barcelona hacia Miami hace más de un mes.

Milan y Sasha cantando con Shakira ‘Acróstico’

Hoy, la colombiana cautivó y conmovió a millones de fanáticos alrededor del mundo al presentar el video oficial de la canción. Para sorpresa de todos, los protagonistas fueron sus hijos, quienes quisieron ser parte del video. Los niños aparecen tocando el piano y cantando algunos versos del tema que es toda una sensación en todas las plataformas digitales.

“Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños. No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”, escribió en sus redes sociales.

¿Cómo reaccionó Carolina Cruz a la canción de Shakira con sus hijos?

El video ha sido comentado por millones de personas alrededor del mundo. En 7 horas alcanzó 4 millones de reproducciones en YouTube y se convirtió rápidamente en la canción #2 en tendencias.

Varias famosas se han sentido identificadas con la canción. Una de ellas es Carolina Cruz, quien el año pasado también confirmó su separación de Lincoln Palomeque, el padre de sus hijos Matías y Salvador, con quien duró casi 14 años.

La presentadora de Día a Día reposteó el video en su cuenta de Instagram donde tiene 7,4 millones de seguidores. Allí escribió: “Ella… Ellos”, junto a unos emoticones donde aparece una mujer con dos niños. De igual manera, en la publicación de la barranquillera también comentó: “Dios mío”, con algunos corazones rojos.