¿Clara Chía pasada de tragos y en el piso? Circula video de la novia de Piqué

Una vez se conoció la separación de Shakira y Piqué, la prensa internacional y fanáticos de la colombiana comenzaron a buscar quién era la mujer por la que el futbolista había cambiado a la madre de sus hijos Milan y Sasha.

Shakira, Piqué y Clara Chía. Fotografía por: Instagram

Finalmente, se conoció que se trata de Clara Chía, una joven estudiante de Relaciones Públicas. Desde entonces, no se ha dejado de hablar de ella y, en la mayoría de los casos, los internautas la han criticado e incluso han lanzado fuertes insultos hacia ella por haber sido la tercera en discordia en el hogar del jugador y la barranquillera.

Video de Clara Chía es tendencia

La joven ha sido captada varias veces por los paparazzis españoles, quienes la han descrito como una mujer “tranquila, sumisa y hasta aburrida”. En las últimas horas, el programa Chisme no like, encabezado por el presentador Javier Ceriani, publicó un video donde se muestra a Clara Chía en una situación sorprendente.

Se trata de unas imágenes donde, aparentemente, se observa a la novia de Piqué junto a varias amigas de fiesta. Las mujeres aparecen tiradas en el piso, con una botella en la mano, bebiendo y gritando emocionadas. “Es la verdadera Clara Chía... Esta no es la Clara Chía que vemos con Piqué toda modosita. Esto es a lo que le tiene miedo Shakira. Todas sus amigas son busca hombres, fiesteras”, aseguraron en el mencionado medio.

Aunque, al parecer no son imágenes recientes, sino de hace rato, incluso de antes de estar con Piqué, aseguran que esa es la verdadera imagen de Clara y no la que ha dejado en los medios mientras ha estado con Piqué. “Es una loca, lo que pasa es que ahora se tiene que comportar bien porque los hijos de Piqué van para Barcelona y Shakira no quiere contacto de Clara Chía con sus hijos”, dijo Ceriani.

Enseguida, agregó: “Clara Chía tenía un Instagram que lo cerró porque vio porque todo lo que tenía ahí mostraba a una Clara Chía que no era lo que el mundo quería para Piqué, una chica modosita, buenita, que pueda compartir con los hijos de Shakira”.

Usuarios atacan a Clara Chía por video pasada de tragos

El video se viralizó en las diferentes redes sociales y, por supuesto, los internautas no han dudado en dejar múltiples comentarios: “Clara es la típica chica que busca y se mete con hombres con compromisos y con dinero a ella le gusta la gasolina”, “ahora que aguante porque se ve que de tímida no tiene nada”, “Clara Chía es perfecta para Piqué”, “es una señora de vida alegre, claramente”.