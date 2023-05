Video: Mara Cifuentes rompió en llanto y pidió ayuda: “no soy una mala persona”

Hace un tiempo, la modelo Mara Cifuentes confesó a través de sus redes sociales que en varias oportunidades ha tenido que ser internada en una clínica de reposo porque su salud mental se ha visto afectada por diferentes situaciones, entre ellas, las constantes críticas que suele recibir en sus redes sociales.

¿Qué le pasó a Mara Cifuentes?

El pasado domingo, cuando se celebraba el Día de la Madre, la modelo apareció llorando en su cuenta de Instagram donde tiene 1,2 millones de seguidores, en medio de una transmisión en vivo.

“Dios, no puedo más, no puedo más niños, los necesito por favor ya no más odio, me levanto a leer todo este odio, me levanto a leer a las personas, estoy teniendo pesadillas, yo no puedo más, es demasiado para mí, demasiadas mentiras, aparte esa niñita con la que estaba me quería estafar, estoy en el hotel, estoy sola, he tenido mucho miedo”, dijo.

De igual manera, aseguró que por quinta vez regresaría a un centro de reposo mental para recuperarse. Además, aconsejó a sus seguidores no consumir sustancias alucinógenas. “Ayer no me dejaron viajar en el aeropuerto, porque estaba muy alterada. Por favor, no consuman vicio, piénsenlo antes de hacerlo, no lo hagan, piensen muy bien lo que van a meter, esta es la quinta vez que voy a tener que ir a reposo mental”, afirmó.

Bastante alterada, la exparticipante de Colombia’s Nex Top Model se mostró muy afligida por lo que estaba pasando en este momento, aunque no especificó qué le había pasado. “No soy una mala persona, he cometido errores, pero no me merezco que me traten tal mal. No me merezco esto. Es demasiado. He tenido miedo, me levanté de una pesadilla muy fuerte porque me están pasando cosas muy fuertes”, señaló.

Aunque la modelo dejó su video en el feed de su Instagram, luego lo eliminó. No obstante, varias cuentas que siguen la vida de los famosos lo guardaron y lo hicieron viral. Horas después, Mara volvió a reaparecer en sus redes por medio de una historia asegurando que ya estaba bien y que ese día se había despertado con miedo y confusión. “Gracias por tanto amor, que se les multiplique x 100, los amo. Estoy bien. Perdón hoy cuando me levanté me sentía muy mal, tenía miedo y estaba confundida. Yo voy a estar bien. Gracias desde el fondo de mi corazón”.

¿Cuántos años tiene Mara Cifuentes?

Mara Cifuentes nació el 10 de julio de 1995. Actualmente tiene 27 años y en su cuenta de Instagram tiene más de 1 millón de seguidores, quienes están al pendiente de lo que ocurre con su vida.