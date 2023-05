Indirecta de Matías Mier en redes molestó a muchos: “el problema estaba en casa”

Además de ser futbolista profesional, el uruguayo Matías Mier se dio a conocer en Colombia por su relación con Melissa Martínez, con quien sostuvo una relación de más de tres años. Aunque parecían ser una de las parejas más sólidas de la farándula, el año pasado sorprendieron al anunciar su separación.

Te puede interesar: ¿Karol G respondió las indirectas que Anuel les hizo a ella y a Feid?: “te olvidé”

En redes sociales se viralizó una nueva imagen de Matías Mier con la mujer con quien dicen, le habría sido infiel a Melissa Martínez. Fotografía por: Instagram

Aunque las razones de la ruptura aún no son muy claras, el jugador realizó una publicación, que posteriormente eliminó, afirmando que le había faltado al respeto a la presentadora de ESPN. Muchos seguidores afirmaron que, al parecer, el uruguayo le habría sido infiel a Melissa con Valentina Rendón.

Más noticias de Matías Mier Matías Mier cambió de vida tras separarse de Melissa Martínez: “estaba intoxicado” El futbolista Matías Mier habló por primera vez de su nueva vida lejos de Colombia, después de su separación de Melissa Martínez. Leer aquí: Matías Mier cambió de vida tras separarse de Melissa Martínez: “estaba intoxicado” Matías Mier comparte video junto a su novia tras su divorcio con Melissa Martínez Por primera vez, Matías Mier presumió en sus redes sociales a su nueva novia, Valentina Rendón, luego de su separación de Melissa Martínez. Leer aquí: Matías Mier comparte video junto a su novia tras su divorcio con Melissa Martínez

¿Matías Mier le envió indirecta al Santa Fe?

Matías Mier hizo parte de Independiente Santa Fe hasta finales del 2022 cuando se fue de Bogotá y del país para jugar en la liga de Indonesia. El futbolista había recibido múltiples críticas por parte de la hinchada por su desempeño y esa sería una de las razones por las que rompió relaciones con el cuadro ‘cardenal’.

Al parecer, el equipo no estaría pasando su mejor momento, luego de su temprana eliminación de la Liga BetPlay. El futbolista decidió romper el silencio refiriéndose, indirectamente, a su salida del club y relacionándola con el reciente resultado, así lo entendieron sus seguidores.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Mier escribió en sus redes sociales: “las cosas pasan por algo, todo tiene un por qué. No era el problema, el problema está dentro”. Inmediatamente, esa publicación que hizo en su cuenta de Instagram donde suma 242 mil seguidores, se hizo viral. Los internautas no dudaron en dejar su opinión: “pues está diciendo la verdad a si no les guste a muchos”.

Matías disputó 41 partidos en año pasado con la camiseta del Santa Fe, fue titular en 26 y marcó 3 goles. Su desempeño no fue suficiente para continuar en el equipo y por eso habría salido, sumado a la nueva vida que comenzó luego de su separación.

Matías Mier y Valentina Rendón disfrutaron de unas románticas vacaciones

El jugador sostiene actualmente un romance con Valentina Rendón, una joven periodista a quien habría conocido en el cuadro ‘cardenal’, pues ella hacía parte de la oficina de prensa.

Aunque ninguno de los dos ha oficializado la relación, en redes sociales ya han circulado algunas imágenes donde aparecen en el mismo lugar. Hace unas semanas disfrutaron de unas vacaciones en San Andrés.