¿Karol G respondió las indirectas que Anuel les hizo a ella y a Feid?: “te olvidé”

Una de las relaciones más comentadas del mundo de la farándula ha sido la que sostuvo Karol G con Anuel. Aunque los artistas terminaron en el 2021, todavía se sigue hablando de ellos, pues todo parece indicar que el boricua no la ha podido olvidar, ni siquiera después de haber estado con Yailin, la madre de su hija Cattleya y de quien se separó hace unos meses.

Anuel AA continúa con sus indirectas a su exnovia Karol G y el supuesto novio de ella, Feid. Ninguno de los paisas le ha contestado públicamente, pero uno de ellos lo habría bloqueado en redes sociales. Fotografía por: Instagram: @ anuel

Anuel y sus mensajes para Karol G

El artista le dedicó a la antioqueña su más reciente canción Mejor que yo. De igual manera, mencionó a Ferxxo durante uno de sus conciertos: “¿será que Feid la dejó?”, dijo. En los últimos días durmió junto a una camiseta que tiene estampada una foto de ella, entre otros comentarios que ha realizado demostrándole a ‘La Bichota’ que su vida no es igual sin ella y que desea una segunda oportunidad.

¿Qué dijo Karol G sobre las indirectas de Anuel?

La semana pasada, se viralizó un video de un hombre que resultó siendo el doble de Feid, el artista que han vinculado sentimentalmente con la intérprete de TQG.

Muchos quedaron confundidos porque pensaron que era el propio Ferxxo quien le estaba enviando un mensaje a Anuel. “Anuel, ya no es bebecita, es mor”.

Por ahora, la paisa ha preferido guardar silencio. La única reacción que había tenido hasta el momento fue eliminar de su cuenta de Instagram todas las fotos que conservaba de su ex.

Ahora, todo parece indicar que Karol le habría enviado un mensaje muy claro y directo a Anuel. Por medio de sus historias de Instagram, la artista se mostró muy feliz disfrutando de su participación en el Tiny Desk Concert, del canal de YouTube NPR Music, donde interpretó algunos de sus temas más recientes.

Karol G canta el sencillo Gucci los paños, cuya letra parecer ser dedicada al puertorriqueño. “¿Pa’ qué revivir lo que un día fue, si ya no te extraño? Vete y no me hagas más daño, no sé por qué put** me pides que vuelva si fuiste tú el que mandó esto pa’ la mie***. Sabes que esto está mal, pero te sientes bien. ¿Qué te hace pensar que estoy cuando tú quieras?... Te fuiste y ya yo te olvidé, eso es lo que hoy te mata. Y así como te quise ayer. Hoy ya no eres una persona grata. Así de repente vuelves a llamarme, que ya fue suficiente y que por mí cambiaste, prefiero que me extrañes a tener que joderme pensando que con otra siempre estás”, dice una parte e la canción.