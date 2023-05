Presentador de ‘Día a Día’, de Caracol Televisión, reveló que usa faja. ¿Por qué?

Día a Día es uno de los programas favoritos de los colombianos. Todas las mañanas por Caracol Televisión, los televidentes disfrutan de la información del entretenimiento que les presentan en el matutino Carlos Calero, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas, Jhovanoty, Carolina Cruz, Carolina Soto y Catalina Gómez.

Los siete presentadores han demostrado tener una gran relación no solo en el área laboral sino también personal, pues son muy buenos amigos dentro y fuera del set. En varias oportunidades se les ha visto hacer planes juntos que no tienen nada que ver con el trabajo.

¿Por qué Jhovanoty usa faja?

El integrante más nuevo del programa es el comediante Jhovanoty, quien ha logrado ocupar un espacio importante en el corazón de los televidentes de Día a Día, pues es el encargado de inyectar la cuota de humor en el matutino.

Aunque actualmente goza de fama y reconocimiento, el humorista ha tenido que enfrentar una serie de dificultades que lo han hecho más fuerte, entre ellos, un problema de obesidad que le hizo vivir traumáticas experiencias, sintiéndose mal con su apariencia física. “Cuando se encuentran con alguien y le dicen ‘uy, cómo está de gordo’, ‘se toma la sopa con juicio’, para el que lo dice es insignificante, pero para el que lo recibe lleva recibiendo ese comentario por más de un año. A mí me raya porque me parece que no debe ser parte de un saludo, es descortés”, dijo.

En gran parte, esa fue la razón que lo motivó a usar faja para verse mejor y sentirse bien consigo mismo. “Solamente los gordos sabemos lo incómodo que es uno ponerse los zapatos. Lo incómodo que es que a la hora de uno ponerse las medias uno no puede hacer así, sino que toca ponérselas así. Que cuando me cepillo el sobrante de la crema no cae en el lavamanos, sino que me queda aquí manchándome la camiseta. Que yo me siento y el caucho del bóxer se me dobla de para fuera. Para mí eso no es chévere. Yo no encuentro tranquilidad en eso”, aseguró.

Enseguida, agregó: “Yo utilizo faja porque se me hace que la ropa que a mí más me gusta me queda más bonita con faja. Antes duraba muchísimo porque tocaba apretar con fuerza para poner los brochesitos”.

El día que Jhovanoty tomó la decisión de cambiar sus hábitos

Debido a todo eso, el también locutor tomó la decisión de cambiar su estilo de vida, especialmente porque ya estaba presentando algunos problemas de salud. “Más o menos de lo que vengo engordándome hace como cinco años aproximadamente. Precisamente por eso me entró la preocupación, porque me empezaron a dar mareos esporádicos, porque me empezó a dar dolor de cabeza, son detallitos que uno dice: bueno, un dolor de cabeza cualquiera lo puede tener. Entonces me fui a hacer chequeos y estaba con triglicéridos, colesterol alto”, puntualizó.