Video: presentadoras de ‘Noticias Caracol’ tuvieron ataque de risa en vivo

Noticias Caracol es el informativo más visto por los colombianos. La vida de cada uno de los presentadores es de gran interés para los televidentes y usuarios en redes sociales, quienes admiran no solo su profesionalismo, sino también su carisma.

Te puede interesar: Video: Yailin, ex de Anuel, presumió su figura con ‘Mañana será bonito’ de Karol G

Noticias Caracol. Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

¿Qué pasó en ‘Noticias Caracol’?

El pasado viernes 12 de mayo durante la emisión del mediodía de Noticias Caracol, un curioso hecho causó risas entre las dos presentadoras que estaban al aire en ese momento. Se trata de Ana Milena Gutiérrez y Catalina Gómez, quienes estaban presentando un informe sobre un video que se hizo viral en redes sociales donde unos policías corrían a un campo porque escucharon unos gritos, pero lo curioso fue que no provenían de una persona sino de una cabra.

Más sobre 'Noticias Caracol' Alejandra Giraldo: emotivo comercial de Caracol TV puso sentimental a muchos Con un tierno y emotivo video, liderado por la presentadora de ‘Noticias Caracol’ Alejandra Giraldo, Caracol Televisión hizo llorar a más de uno en honor al Día de la Madre. ¡Míralo aquí! Leer aquí: Alejandra Giraldo: emotivo comercial de Caracol TV puso sentimental a muchos Andrés Montoya de ‘Noticias Caracol’ recibió creativa sorpresa de sus compañeros Andrés Montoya regresó a ‘Noticias Caracol’ después de unos días de ausencia. Sus compañeros le tenían una sorpresa para celebrar su cumpleaños. Leer aquí: Andrés Montoya de ‘Noticias Caracol’ recibió creativa sorpresa de sus compañeros

Catalina comenzó hablando de la noticia. “La historia de hoy es, como dicen coloquialmente, para morirse de la risa”, dijo. Enseguida, su colega Ana Milena, agregó: “literal es para morirse de la risa”. Inmediatamente, ambas comenzaron a reírse a carcajadas, al punto que tuvieron que disculparse con los televidentes porque no podían continuar por el ataque de risa que les dio. “Qué pena, pero es que no podemos”, dijo Gutiérrez.

Rápidamente el video se viralizó en todas las redes sociales, donde los internautas dejaron múltiples comentarios del jocoso momento que no solo generó las risas de las presentadoras, sino en miles de personas. “Hace mucho tiempo no veía una expresión tan natural y humana en este noticiero, fue muy divertido y me hizo reír. salimos de los robóticos presentadores a los humanos y divertidos”, “Que lindo es ver noticias que te contagien de alegría y de buena vibra ojalá todos los días existieran momentos así en el noticiero”, “esto hace falta en nuestro país, un poco de noticias así de tiernas y alegres que nos roben una sonrisa”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Video de la cabra en ‘Noticias Caracol’

Aunque durante esa emisión no mostraron el video, en redes sociales ya se hizo viral. David Sneed y Neal Storey, los policías eran de Oklahoma, pensaron que se trataba de una persona pidiendo ayuda porque estaba en peligro, pero finalmente, descubrieron que era una cabra.

Al igual que las presentadoras de Noticias Caracol, en el video se ve a los oficiales riéndose una vez que descubrieron que se trataba del animalito. “Excelente por ellos hicieron su trabajo…no importa lo que haya sido, lo importante es que acudieron al llamado bendiciones”, “esa cabra sí es muy cómica y burletona con los asustados policías, que poco saben de naturaleza”, “al menos fueron a revisar”, son algunos de los comentarios de los internautas.