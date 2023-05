Video: Yailin, ex de Anuel, presumió su figura con ‘Mañana será bonito’ de Karol G

Durante las últimas semanas, los nombres de Karol G, Anuel y Yailin, no han dejado de sonar en redes sociales y medios de comunicación tras la separación del boricua con la dominicana y del nacimiento de Cattleya, la hija que tuvieron en común.

A los pocos días de haber confirmado la separación, Anuel ya estaba mencionando a Karol G en sus conciertos, hecho que sorprendió a muchos seguidores, pues meses atrás el artista había asegurado que estaba completamente enamorado de su esposa Yailin y que su historia con ‘La Bichota’ ya era cosa del pasado. Además de recordarla en sus conciertos, el cantante también le dedicó su más reciente canción Mejor que yo, y la etiquetó en una publicación en sus redes.

Yailin escuchando ‘Mañana será bonito’ de Karol G

Esta semana, se hizo viral un video donde aparece la dominicana recibiendo un masaje. Lo que llamó la atención, además de su cuerpo dos meses después del parto, fue que de fondo tenía la canción Mañana será bonito de Karol G.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos internautas la criticaron, otros la defendieron: “tan linda, ella necesita decirle al mundo que existe y sobre todo que sin Karol G no tiene nada mejor que hacer o decir”, “tal vez sí le gustaban las canciones de Karol G”, “como ya no están sonando, necesitan a Karol G que los ayude a seguir facturando”, “si no puedes con el enemigo, únete a él”, “ella dándose animo con las canciones de la ex del ex que todavía sufre por la ex, ay no no”.

Yailin lanzó video de ‘Solo tú y yo’ y dividió opiniones

Además de ser generadora de contenido, ‘Yailin, la más viral’ también se ha desempeñado como cantante. El pasado 11 de mayo lanzó el video oficial de su canción Solo tú y yo, junto a su colega Shadow Blow, con un estilo completamente diferente al que tenía acostumbrados a sus fanáticos. “Siempre que tú quieras, llámame. Si me necesitas, abrázame. Si ves mis defectos, mejórame. No me dejes sola, acompáñame”, dice una parte de la canción.

“La soltería le sienta”, “¿a quién más le gusta esta nueva Yailin? A mí me encanta”, “quedamos complacidos, sales muy hermosa y feliz”, “te ves hermosa”, “me encantó”, “hermoso ese video y la canción”.