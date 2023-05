¿Carlos Calero se va de ‘Día a Día’? El presentador tiene nuevo proyecto

Carlos Calero es uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana. Desde hace unos años hace parte de Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión y allí divierte y entretiene a sus seguidores y televidentes con sus ocurrencias y carisma.

Presentadores de 'Día a Día'. Fotografía por: Instagram

Cada vez que el barranquillero se ausenta de la pantalla, sus fanáticos lo echan de menos pues aseguran que sin él no es lo mismo. A lo largo de su carrera ha hecho parte de diferentes e importantes programas que le permitieron darse a conocer en el país, entre ellos: Noticias Caracol, Sábados Felices, Cien colombianos dicen, El Lavadero, Duro contra el mundo, Profesión hogar, Yo me llamo y Día a Día.

¿Carlos Calero ya no estará en ‘Día a Día’?

El presentador suele ser muy activo en sus redes sociales. En Instagram, donde tiene 619 mil seguidores, interactúa constantemente publicando fotos y videos no solo de su área laboral, sino también familiar. En las historias que publica muestra que tiene una gran relación con sus compañeros de set, pues además de trabajar juntos también son muy buenos amigos.

Recientemente, apareció en compañía de Carolina Cruz, quien se refirió a los comentarios que le estaban haciendo unos seguidores sobre su apariencia física, pues ahora luce un poco más delgada. De acuerdo con lo que dijo la presentadora, está haciendo una dieta desde hace unas semanas, la misma de Carlos Calero. “Me estaban preguntando en los mensajes directos que por qué me estaba adelgazando. Es que estoy haciendo una dieta súper juiciosa como hace mucho tiempo no lo hacía; pero yo no soy la única que la está haciendo, miren quién también está juicioso”, dijo la ex de Lincoln Palomeque mientras enfocaba a su colega.

Carlos Calero vuelve a ‘Yo me llamo’

En ese momento, el presentador contó que se está preparando para las grabaciones de la nueva temporada de Yo me llamo y esa es la razón por la que está haciendo la misma dieta que Carolina Cruz. “Tengo que estar así juicioso porque me estoy preparando para una nueva temporada de Yo me llamo”.

Como ha sucedido en los años anteriores, Calero se ausenta unos meses de Día a Día para enfocarse en las extenuantes grabaciones de Yo me llamo. Una vez termina el programa, vuelve al matutino de Caracol Televisión, donde también cuenta con un gran número de fanáticos.