‘Desafío The Box’: caos, gritos y peleas en el Desafío de sentencia y bienestar

El más reciente capítulo del Desafío The Box los participantes se enfrentaron a una nueva prueba. Antes de eso, el equipo morado, desde Playa Baja, analizó su rendimiento en la competencia anterior. “Siento la responsabilidad de haber estado acá, la última prueba era definitiva para llevar ese premio a casa, por cosas de la vida no sucedió. La responsabilidad siempre la asumimos en equipo, pero esta vez yo asumo la responsabilidad mayor”, dijo Daniela.

Esa noche, los integrantes de Alpha sufrieron las inclemencias del frío y la fuerte lluvia. Mientras tanto, Bogdan, de ese mismo equipo, disfrutaba de una gran noche en el cubo junto a Sara, de Beta, con quien se mostró muy cariñoso; incluso, hubo beso mientras estaban acostados en la cama antes de irse a dormir. “En este momento mis ojitos están en ti”, dijo Sara.

Al amanecer, Bogdan le dijo: “la pasé súper bien, necesitaba ese espacio para conocernos y me encantó estar contigo”.

Desafío de sentencia y bienestar

Andrea Serna apareció en la pantalla, como todos los días, y les habló directamente a Alpha: “esperé cualquier cosa menos verlos en paya baja”. Sensei le contestó: “entre todos dijimos que estábamos muy cómodos entonces queríamos probar Playa Baja pero no pensamos que fuera a llover tanto… Hay que tomar conciencia que esto hay que sentirlo”.

Tres hombres y tres mujeres de cada equipo llegaron al box rojo, para enfrentarse a una prueba de contacto. El primer puesto fue para Beta y el segundo para Gamma.

Discusión en Gamma por perder la prueba

Aunque Gamma quedó en segundo lugar, sus integrantes discutieron por la forma en que realizaron la prueba. Kaboom y Gema no lograron entenderse durante el campo de juego. Guajira hizo un análisis de lo ocurrido: “si lo hubiéramos hecho extremadamente mal sencillamente no hubiésemos ganado. Por lo menos tenemos algo. Esta vez la estrategia principal no funcionó, se fue la voz”.