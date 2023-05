Nicky Jam trató de parecerse a Ferxxo y le salió mal: “parezco un tío”

Por estos días, el nombre de Feid, también conocido como Ferxxo, ha sido tendencia por las menciones que ha hecho Anuel AA sobre él relacionadas con Karol G.

Hace unos meses se rumoró en redes sociales que la intérprete de TQG estaba sosteniendo una relación con Feid, pero esa información aún no ha sido confirmada por ninguno de los dos, lo que sí se ha podido demostrar es que tienen una gran amistad. Luego de terminar con Anuel, ‘La Bichota’ no se ha dejado ver públicamente con una nueva pareja.

¿Qué pasó con Feid y Nicky Jam?

Luego de todos los comentarios que han surgido en redes sociales, Nicky Jam se sumó a los que apoyan a Feid. Recientemente, el artista realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde tiene 44 millones de seguidores, donde aparece disfrazado de Ferxxo. “@feid me hice esta vaina para parecerme a ti y me parezco un tío”, escribió en la descripción del post que ya cuenta con más de 887 mil likes.

En la imagen aparece el artista con el característico bigote que identifica al compositor; además, también utilizó una gorra de color verde que también suele utilizar el amigo de Karol G. Inmediatamente el hombre reaccionó a la publicación y le escribió: “Ja, ja, ja, ja, j,a ja,mi Tío Nickyyyy”, junto a un emoticón de corazón verde.

Reacción de Anuel a publicación de Nicky Jam

La publicación le causó gracias a cientos de seguidores de los artistas. Incluso, el propio Anuel no la pasó por alto y le dio like. Los internautas también dejaron sus comentarios: “no, ahora Anuel se obsesionará contigo”, “que alguien le haga el favor de ocultarle esta publicación a ANUEL para que no llore”, “se parece más a Anuel”, “Ferxxo Jam o Nicky Ferxxo”, “te ve Anuel y colapsa”, “Anuel se va a confundir y te va a comenzar a tirar a ti”.

Colaboración de Nicky Jam y Ferxxo

Hace unos días, Nicky Jam y Feid confirmaron que unirían sus talentos para una nueva canción. Por ahora, lo único que se conoce es que el sencillo llevaría por nombre 69 y la estrategia para promocionar el tema es como lo hizo el intérprete de Hasta el amanecer.