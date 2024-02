Evaluna recibió críticas por usar de nuevo el vestido de su boda: “está de terror”

Evaluna y Camilo conforman una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Desde que eran novios, los cantantes han sido protagonistas de cientos de titulares en medios de comunicación nacionales e internacionales, no solo por lo que ocurre con sus carreras, sino también por lo que publican referente a su relación.

Camilo, Evaluna Fotografía por: Instagram @camilo

En redes sociales reciben constantemente todo tipo de comentarios. Hay algunos seguidores que los han criticado porque afirman que son muy “empalagosos”; sin embargo, otros integrantes de ‘La Tribu’, como le llaman a su comunidad, los elogian por el gran amor que se tienen, catalogándolos como todo un ejemplo de unidad.

¿Por qué Evaluna volvió a usar el vestido de su boda?

Hace cuatro años, Evaluna y Camilo unieron sus vidas en matrimonio. La celebración fue por todo lo alto, semanas antes de que el mundo entrara en confinamiento por el Covid-19. La fiesta contó con más de 350 invitados, entre ellos reconocidos artistas que son grandes amigos de la familia Montaner.

Ayer la intérprete de Índigo realizó una publicación para festejar su aniversario con Camilo y el éxito de su nueva canción Plis. El post está acompañado de una serie de fotos donde luce uno de los vestidos que usó el día de su boda. “4 años de casados @camilo. Es un honor y un orgullo ser tu esposa. Sabíamos que esta canción saldría el día antes de nuestro aniversario y quise hacerle un homenaje a esos cuatro años tan fantásticos poniéndome en el video el mismo vestido que me puse para bailar contigo toda la noche ese 8 de Febrero del 2020. Te admiro y te amo cada día más.(Las que están en blanco y negro son las de nuestra boda y las de color de nuestro video de #PLIS)”.

Los internautas no pasaron desapercibido su vestido, pues dividió las opiniones: “quisiera saber quién es el encargado de su estilismo de verdad”, “en serio ella no tiene asesora de imagen?”, “ese vestido está de terror”, “muy mal vestida”, “qué vestido y zapatos tan feos”, “qué horror ese vestido”, “no es que el vestido sea feo, sino que a ella no le queda porque es muuuuuyyyyy bajita. El vestido es distinto y raro”, comentaron algunos.

Pese a los comentarios de los detractores, hubo algunos usuarios que la elogiaron: “solo a ella le puede quedar tan bien ese vestido, “amo ese vestido”, “ese vestido fue el detalle pequeño”.

¿Evaluna está embarazada?

Desde hace algunos días se viene rumorando que Evaluna estaría nuevamente embarazada. La revista Hola publicó: “se estima que el nuevo bebé de los Echeverry-Montaner nacerá en agosto, así que para el verano ya tendrán un nuevo bebé en casa”. Por ahora, la pareja no ha confirmado o desmentido la noticia.