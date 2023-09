Camilo admitió “casi de rodillas” que le falló a Evaluna Montaner: “Perdón”

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner se casaron en febrero de 2020, días antes de que comenzara el confinamiento mundial por covid-19. La pareja, enamorada y muy unida, tiene una hija a la que llamaron Índigo quien nació en abril de 2022.

Es tanta la cercanía entre los cantantes que, gracias a una publicación hecha por el colombiano en la tarde del 11 de septiembre, sus seguidores quedaron bastante sorprendidos.

Y es que, de acuerdo con lo expuesto por Camilo Echeverry, aunque ha tratado de “ser un esposo a la altura”, le falló a Evaluna Montaner y por eso le pidió disculpas ante sus fanáticos.

La confesión de Camilo Echeverry generó una gran cantidad de comentarios por parte de sus seguidores Fotografía por: Instagram

“Esta la escribo casi de rodillas. He tratado de ser un esposo a la altura de mi mujer, una mujer virtuosa que ha hecho todo por mí y por nuestra hija. Es una mujer llena de amor y excelencia, y yo le falle. Solo Dios sabe que mis intenciones eran buenas, pero le fallé”, escribió el músico en una de sus historias.

A pesar de lo que podrían significar para los seguidores de Camilo y Evaluna estas declaraciones, el antioqueño aclaró posteriormente que no se trata de una infidelidad ni nada parecido.

“Las prendas de esta foto deberían ser blancas, pero metí un pantalón negro a la lavadora y fallé. Perdón, Evaluna ¡Voy a aprender a lavar!”, concluyó Camilo al mostrar el pequeño incidente que tuvo con unas prendas de Índigo.

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner por fin mostraron a Índigo

Aunque los artistas manifestaron hace tiempo que no mostrarían al público la cara de la bebita, cambiaron de opinión y ahora no tienen inconveniente en exponerla a los medios. Lo hicieron por primera vez el 17 de julio de 2023, cuando iban de camino al DRV PNK Stadium, donde Lionel Messi realizó su presentación ante la hinchada del Inter de Miami, equipo en el que jugará de ahora en adelante.

Al lugar llegaron el colombiano, la venezolana y su hija, en medio de un fuerte esquema de seguridad. No obstante, sorprendió que en esta ocasión los padres no cubrieron la cara de su hija y la dejaron al descubierto para que los camarógrafos le captaran.

Las reacciones de los seguidores de la pareja no se hicieron esperar, y fueron miles de comentarios los que recibieron gracias a las imágenes: “Yo sabía que era una bebé hermosa y no me equivoqué”, “tanto protocolo con que no le iban a mostrar la cara y aguantaron poquito”, “tarde o temprano debían mostrar a Índigo” y “se parece mucho a la mamá”.