¿Qué le pasó a Sebastián Palacio de ‘Noticias Caracol’?: “da impotencia”

Cada vez que un reportero o presentador de Noticias Caracol se ausenta de las pantallas, los televidentes y usuarios en redes sociales comienzan a preguntarse qué pasó. En la mayoría de los casos, se debe a las vacaciones que se dan en algún paradisíaco lugar.

Te puede interesar: Clara Chía, novia de Piqué, ganó la demanda contra el periodista Jordi Martin

Sebastián Palacio fue víctima de hurto

En los últimos días, los usuarios de Twitter que siguen la cuenta del periodista Sebastián Palacio, se percataron que no había vuelto a hacer publicaciones constantes como solía hacerlo antes.

Más noticias de 'Noticias Caracol' Video: Alejandra Giraldo y el incómodo momento que vivió en ‘Noticias Caracol’ Algunos lamentaron lo ocurrido con Alejandra Giraldo durante la transmisión de ‘Noticias Caracol’. Esto le pasó. Leer aquí: Video: Alejandra Giraldo y el incómodo momento que vivió en ‘Noticias Caracol’ “Somos novios”: Érika Zapata se refirió a un colega de ‘Noticias Caracol’ La periodista de Noticias Caracol, que contó que nunca había tenido novio, “lanzó al agua” a uno de sus compañeros y dejó a muchos sorprendidos. ¿De quién se trata? Leer aquí “Somos novios”: Érika Zapata se refirió a un colega de ‘Noticias Caracol’

Fue su amiga y colega Érika Zapata quien informó a través de su cuenta que Palacio fue víctima de hurto. “Buenas noches. Les cuento que mi amigo Sebastián Palacio fue víctima de hurto y está totalmente incomunicado. Si les escriben de su número, no es él. Gracias”.

Buenas noches. Les cuento que mi amigo Sebastián Palacio fue víctima de hurto y está totalmente incomunicado. Si les escriben de su número, no es él. Gracias. — Érika Zapata (@ericayasmin4) June 5, 2023

Luego, el mismo periodista reveló que le robaron algunas de sus pertenencias. “Gracias a Dios estoy bien. Muchas gracias a quienes me han escrito. Lo material aunque da impotencia por el esfuerzo con que se consigue, no se compara con la vida. A cuidarnos mucho ante esta ola de inseguridad. Perdí todos mis contactos, agradezco si me escriben”, escribió en su Twitter.

Sus seguidores le comentaron: “espero esté todo bien Sebastián”, “gracias a Dios, tú estás bien Sebas que es lo primordial”, “cuídate mucho, un abrazo”, “qué bien que no le hicieron nada lo material se recupera”, “yo estuve muy preocupado por usted incluso yo llamé al canal a preguntar por usted”, “me alegra que esté bien”, “gracias a Dios. Lo más importante es la salud. Bendiciones desde el cielo”.

Gracias a Dios estoy bien. Muchas gracias a quienes me han escrito. Lo material aunque da impotencia por el esfuerzo conque se consigue, no se compara con la vida. A cuidarnos mucho ante esta ola de inseguridad. Perdí todos mis contactos, agradezco si me escriben. — Sebastián Palacio (@sebastian_pal) June 6, 2023

¿Sebastián Palacio salió de ‘Noticias Caracol’?

Al parecer, la preocupación de sus seguidores no solo fue por su ausencia en redes sociales, sino también porque en los últimos días dejó de aparecer en la emisión del mediodía del noticiero, así que, por esa razón, también le preguntaron qué le había pasado; incluso, algunos llegaron a rumorar que posiblemente, lo habían despedido del informativo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sobre eso, también por medio de su cuenta de Twitter, aclaró lo que está pasando con su trabajo: “no he renunciado ni tampoco me han despedido. Simplemente estoy nuevamente en las calles con la gente, en la reportería. Gracias por el cariño de muchos, siempre atento a sus historias, sus denuncias”.