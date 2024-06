Martha Isabel Bolaños quedó aterrada al ver el video de Alfredo pateando su ropa

Martha Isabel Bolaños fue una de las participantes de La casa de los famosos más comentadas. La actriz de Betty, la fea, protagonizó fuertes discusiones con algunos de los integrantes del equipo Papilla, ahora conocido como Papillente.

Martha Isabel Bolaños en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN

Con Karen Sevillano, Alfredo Redes, La Segura y Pantera, tuvo muchas diferencias que, casi siempre, terminaban en peleas. De hecho, en una oportunidad, la concursante se fue a los gritos con Alfredo. Su salida del reality de RCN y ViX, el pasado domingo, generó todo tipo de reacciones, pues algunos aseguraron que la actriz merecía llegar a la final, es más, algunos fanáticos del Team Galáctico, la veían como la ganadora de esta temporada.

Esto piensa Martha Isabel Bolaños de Alfredo Redes por patear su ropa

Hace unas semanas, cuando el ‘Jefe’ creó la dinámica del exilio, Martha Isabel fue la primera en ir. Mientras estuvo ausente de la casa principal, los Papillentes hablaron de ella y Alfredo tuvo un acto que fue bastante criticado en redes sociales. Le pateó una prenda de la actriz y, ahora que ella salió, en el programa Buen día Colombia revivieron ese momento y le mostraron las imágenes.

Su cara de sorpresa y desconcierto fue épica. Los presentadores le dijeron: “¿te habían contado eso? Tú estabas recién ida al exilio y esa es tu ropa la que están cogiendo ahí a patadas”.

Inmediatamente, Martha reaccionó y con mucha decepción, dijo: “qué feo. Qué bobada tan fea. Es una bobada. Me enteré anoche que me contaron, pero no había visto el video, pero la risa de Karen, ay mamacita, yo lo siento por ellos, o sea, la verdad es que es una bobada, sin palabras”.

La presentadora Ana Karina Soto le preguntó: “¿nunca se disculpó contigo?”, a lo que ella respondió: “no, pero qué se va a disculpar, parece que él no siente que él hizo nada malo”.

En redes sociales los internautas criticaron a Alfredo y a Karen por su actitud. “Mediocre Karen, Alfredo y Pantera”, “los papilla son uno gamines todos”, “uy esto que hicieron fue horrible, manada de gamines”, “me encanta tu respuesta Martha, te amamos, te admiro, y eres grandiosa”, “terrible esos gamines”, “qué vulgaridad, qué vergüenza de programa solo falta de respeto hacia las personas”, “unos gamines pero que más se puede esperar de esa gente que no tuvieron ni estudio”, “se pasaron”, “uy qué horror y cómo critican a los demás y ellos tienen los peores modales”.