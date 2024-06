A exparticipante de ‘La casa de los famosos’ se le explotó un implante de seno

La casa de los famosos México y La casa de los famosos Colombia han sido muy comentados en redes sociales y medios de comunicación de los dos países. Hace unas semanas, estuvo como invitada Wendy Guevara, ganadora del formato del país azteca, a la casa en Colombia y allí les habló a los participantes sobre su experiencia en el reality de convivencia.

La casa de los famosos Colombia Fotografía por: cortesía

¿Quién es Dania Méndez, exparticipante de ‘La casa de los famosos’?

Dania Méndez es una reconocida influenciadora y modelo mexicana, quien se dio a conocer luego de su participación en el programa Acapulso Shore, de MTV. Más adelante, en el 2023, Dania tuvo una polémica participación en La casa de los famosos México, tras ser víctima de acoso sexual por parte de algunos de sus compañeros. En entrevista exclusiva con Vea, reveló cómo fue ese momento:

“Desgraciadamente me tocó pasar por eso, en Brasil, pero creo que ya todo está solucionado, arreglado, obviamente no la pasamos nada bien, ni yo ni las personas que estuvieron involucradas, pero pues también traté de verlo como que de los errores se aprende en todos los sentidos. De mi parte yo me voy feliz con Brasil, por el apoyo, por el cariño de la gente, de las mujeres, que me acogieron, que me apoyaron.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Yo le digo a las mujeres que ánimo, que no se dejen porque al final del día nosotras no tenemos la culpa de las acciones de los demás, que siempre estén seguras de las mujeres que son, que busquen ayuda porque de verdad sí la van a necesitar, yo necesité ayuda”, aseguró.

Así fue como se le explotó una prótesis a Dania Méndez

En agosto del año pasado, a la modelo se le explotó la prótesis de uno de sus senos, durante el reality show Los 50, razón por la que fue operada de emergencia. En diálogo con este medio, dijo:

“Fue complicado. Al final del día fue algo que es vanidad, obviamente hoy en día tengo que reconstruir un poco más porque por el baile y todo eso se complicó un poco más, pero ya estoy bien, ya solamente es algo físico. Fue en Los 50, en un reality show donde tuvimos un juego y desgraciadamente impacté con el seno derecho y se me reventó, entonces terminé la competencia y me fui a reconstruir porque la silicona salió a la mitad, pero ya pasó”, dijo.

Vea también: Robinson Díaz tildó de mediocre a famosa actriz: “me saca el mal genio”

Además de afectarse físicamente, Dania Méndez también se afectó psicológicamente; sin embargo, logró salir victoriosa de esa prueba. “Yo me veo y digo sé que mi seno no está como debería, porque tengo que reconstruir el área del pezón que se me abrió unos centímetros de más, entonces la verdad siempre estoy positiva, cuando pasan este tipo de cosas es agradecer lo bueno y lo malo, gracias a Dios estoy bien, estoy viva, no pasó a mayores así que algo físico es algo ya pasajero”.