Iván Lalinde se cayó en vivo. Carolina Soto y Catalina Gómez gritaron del susto

Iván Lalinde es uno de los presentadores más queridos por los colombianos. Actualmente comparte set con Catalina Gómez, Carolina Soto, Carolina Cruz, ‘Jhovanoty’ y Juan Diego Vanegas, en Día a Día de Caracol Televisión.

Presentadores de 'Día a Día' Fotografía por: Instagram

En las últimas semanas, el programa ha realizado una competencia de apnea supervisada por la deportista Sofía Gómez, quien les ha estado enseñando todas las técnicas necesarias para aguantar la respiración debajo del agua. El propósito es porque cada presentador está apadrinando una fundación, así que el que más tiempo dure bajo el agua, ganará 10 millones de pesos que serán entregados como donación. Por eso, cada uno está haciendo el esfuerzo más grande por ganar.

¿Qué le pasó a Iván Lalinde en ‘Día a Día’?

El que llevaba más tiempo es Iván Lalinde, quien, en la emisión del pasado jueves 25 de mayo, logró acumular 1:32 minutos, superando a su colega Juan Diego Vanegas, esposo de la apneíste Sofía Gómez.

Cuando Iván estaba saliendo de la urna de cristal llena de agua donde realizan las pruebas en el set de Día a Día, se resbaló y terminó cayendo al piso, asustando a sus compañeros. Carolina Soto y Catalina Gómez gritaron de la preocupación. Inmediatamente todos corrieron a ver qué le había sucedido al presentador antioqueño. Afortunadamente no pasó a mayores y todos terminaron riéndose del momento. “¿Te duele algo? Es que te paraste muy rápido”, le dijo Catalina. “Qué golpazo me di”, dijo Iván.

¿Qué dijo Iván sobre su caída en ‘Día a Día’?

A las pocas horas de lo sucedido, el presentador del matutino de Caracol Televisión apareció en sus historias de Instagram contando qué le había sucedido. “Oíste, me pegué una caída cuando salí de ese tanque… Una resbalada que yo no sé si eso se vio al aire, pero eso como que sonó durísimo, dice Carolina Cruz, me di durísimo, yo creo que mañana voy a amanecer con morados en todas partes, pero bueno, cumplimos, ahí vamos superando la meta. La próxima semana espero pasar de 1:32 minutos… Esas son las cosas que mueven la vida, los retos, las metas y los obstáculos… todo eso es chévere”, dijo. Por ahora, los presentadores continúan preparándose para continuar con el reto y de esa manera, poder ayudar a una fundación con el premio mayor.