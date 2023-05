¿Andrea Serna se retirará de la televisión luego del ‘Desafío The Box’? Esto dijo

Desde hace 20 años, Andrea Serna ha sido considerada como una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana. Estudió Mercadeo y Publicidad, pero su vida ha estado enfocada en los medios de comunicación donde se ha destacado como presentadora de múltiples programas.

Hizo su debut en La Selección; luego llegó a No me lo cambie, La sobremesa, Andrea al extremo, Comandos, también presentó la sección de entretenimiento de Noticias RCN y fue la responsable de presentar eventos como el Concurso Nacional de la Belleza, Colombiamoda, Colombiatex, entre otros. Fue conductora del Factor X, El jugador, Se busca intérprete, Protagonistas de Nuestra Tele, y después de 18 años decidió renunciar a RCN y llegó a Caracol Televisión a presentar el programa The Wall; luego La Agencia y el Desafío, donde está actualmente.

¿Cuáles son los planes de Andrea Serna?

Además de ser muy exitosa en la televisión, Andrea Serna también se ha destacado en sus redes sociales donde es muy constante con sus publicaciones. En Instagram tiene 3,6 millones de seguidores y, además, es imagen de varias marcas publicitarias.

Recientemente, la caldense brindó una entrevista para la revista Aló, y allí habló sobre los planes que tiene para su área laboral. “¿Cómo vislumbras a futuro tu trabajo en la TV?”, le preguntaron. Andrea dejó en claro que, por ahora, no tiene pensado retirarse de la televisión. “Me gozo los grandes formatos y aunque, todo hay que decirlo, las cosas han cambiado en estos 20 años y hoy en día hay muchas otras maneras de consumir entretenimiento, sigo con todos mis afectos en la televisión. Me encantaría poder acompañarlos un tiempo más en la pantalla chica”, aseguró.

¿Cuántos años tiene Andrea Serna?

Andrea Serna Salazar nació el 18 de enero de 1977 en Aranzazu, Caldas. Actualmente tiene 46 años y además de ser presentadora, también se ha destacado como modelo, locutora y empresaria. A lo largo de su carrera ha sido ganadora de múltiples premios, entre ellos, tres TVyNovelas, un India Catalina, y un Produ Awards.

¿Qué problema de salud tiene Andrea Serna?

Hace un tiempo, por medio de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, la presentadora reveló que tiene un problema de salud que la hace madrugar todos los días. “Yo como no tengo tiroides tengo que tomarme en ayunas todos los días de mi vida la pastilla de reemplazo de las funciones de la tiroides, siempre tengo que poner la alarma media hora o cuarenta minutos antes de que empiece todo…Tengo como el hábito, pero también me da duro. Pero lo que he descubierto es que no hay que titubear. O sea, suena la alarma y hay que pararse. Es decir, uno se estira, respira profundo