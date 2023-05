Carolina Cruz de ‘Día a Día’ ha bajado 6 kilos y le faltan 2, ¿por qué? Así luce

El nombre de Carolina Cruz no ha dejado de ser tendencia luego de su separación de Lincoln Palomeque. La presentadora de Día a Día se ha mostrado siempre muy tranquila con la situación; de hecho, en varias oportunidades han aparecido juntos celebrando momentos familiares muy importantes, dejando en evidencia que terminaron en muy buenos términos.

La presentadora dejará el programa al igual que sus compañeros Juan Diego Vanegas y Carlos Calero. Fotografía por: Instagram: carolinacruzosorio

¿Quién es el nuevo novio de Carolina Cruz?

Desde hace unos meses, se comenzó a rumorar en redes sociales que la empresaria vallecaucana se había dado una nueva oportunidad en el amor. Luego se conoció que el afortunado era Jamil Farah, un joven piloto sanandresano de quien se ha mostrado muy enamorada.

Aunque la pareja había sido captada en varias oportunidades presumiendo su amor, ninguno de los dos había publicado una foto donde aparecieran juntos en sus redes sociales para confirmar lo que ya se sabía: que están muy felices juntos y que cada vez que pueden, no pierden la oportunidad para estar juntos.

Aunque la pareja había sido captada en varias oportunidades presumiendo su amor, ninguno de los dos había publicado una foto donde aparecieran juntos en sus redes sociales para confirmar lo que ya se sabía: que están muy felices juntos y que cada vez que pueden, no pierden la oportunidad para estar juntos.

¿Por qué Carolina Cruz ha bajado de peso?

A lo largo de su carrera, la presentadora del matutino de Caracol Televisión ha sido elogiada por sus seguidores por su belleza. En su cuenta de Instagram donde tiene 7,4 millones de seguidores, Carolina no duda en presumir su escultural cuerpo. “Ese cuerpazo sin necesidad de un entrenador ni pagar gimnasios caros”, “tienes ese cuerpo tan bien cuidado. No hay mejor medicina para el cuerpo y la mente como los ejercicios”.

Hace unas horas, la modelo publicó unas historias contando que ha bajado seis kilos, pero que todavía le faltan dos. “Desde la semana pasada me están preguntando por la dieta, Calerito también la está haciendo, pero es dieta distinta a la mía porque somos cuerpos completamente diferentes y sería muy irresponsable si yo les pongo por acá mi dieta, les mando una foto o les pongo una copia porque cada cuerpo tiene una necesidad completamente distinta”, comenzó diciendo la presentadora de Día a Día.

Luego, explicó los motivos por los cuales tomó la decisión de cambiar sus hábitos alimenticios. “Yo lo quería hacer porque sentía que estaba alimentándome muy mal y que estaba comiendo muchas chucherías y eso nos pasa a las mamás que tenemos hijos pequeños y sentía que necesitaba darles ejemplo a mis hijos y empezar una buena alimentación acá en la casa. Hago mucho ejercicio, pero no crean, no me alimentaba tan sano como yo pensaba. Me he bajado seis kilos, me faltan dos más sobre todo de grasa, no de masa muscular, afortunadamente tengo buena masa muscular”.