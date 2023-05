Matías Mier y su novia Valentina Rendón publican su primer video dándose un beso

Desde hace varios meses, se rumoraba que el futbolista Matías Mier ya había reemplazado a Melissa Martínez, quien fue su compañera sentimental por más de tres años. Según se rumoró en redes sociales, la pareja acabó su matrimonio por una supuesta infidelidad del deportista hacia la presentadora de ESPN.

Matías Mier, Valentina Rendón y Melissa Martínez. Fotografía por: Instagram

Desde que se hizo pública la noticia de la separación, los internautas estaban al pendiente por conocer cada detalle de ese triángulo amoroso, pues en redes lograron establecer que Valentina Rendón era la nueva novia de Matías y por la que, al parecer, habría cambiado a Melissa.

Matías Mier y Valentina Rendón ya no ocultan su amor

Durante varios meses, se especulaba que el uruguayo salía con la joven periodista, pero hasta hace unas horas, ninguno de los dos lo había confirmado. Ayer, Rendón festejó su cumpleaños y en las imágenes que posteó en su cuenta de Instagram donde tiene 32 mil seguidores, no dudó en mostrar al deportista.

La pareja luce muy enamorada y además de publicar una foto donde aparecen juntos, también lo hicieron con un video donde aparecen dándose un beso en la boca. Posteriormente, Matías la toma cariñosamente de su cara y la besa en la frente.

En redes sociales los novios han recibido todo tipo de comentarios, algunos a favor y otros en contra: “que el karma no le llegue tan rápido... porque destruir un hogar es lo más duro que uno puede pagar”, todo en esta vida se regresa y todo se paga”, “lo podrá lucir mientras le dura, y bien poquito que será”, “Desde que no la deje luego como hizo con la exmujer”, “muy bonita esperemos que no te haga los mismo que le hizo a Melissa”, “le hace competencia a Clara Chía”.

Matías y Valentina ya se habían dejado ver en público, pero no habían publicado su primera foto juntos en sus redes sociales. Por lo visto, ya no les interesa lo que piensen sus seguidores sobre su relación pues lucen muy enamorados.

¿Quién es Valentina Rendón, novia de Matías Mier?

De Valentina no se conocen muchos detalles, solo que es Comunicadora Social y Periodista, y Matías la habría conocido mientras trabajaba en el Santa Fe, ya que ella hacía parte del equipo de prensa del equipo. Se desconoce cuánto tiempo llevan juntos y cómo comenzó su relación.