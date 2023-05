Carlos Vives, amigo de Shakira, y su curiosa reacción a foto de Piqué y Clara Chía

Para nadie es un secreto la gran amistad que sostienen desde hace muchos años Carlos Vives y Shakira; de hecho, hace unos años sacaron juntos la canción La bicicleta y desde entonces, no han dejado de estar pendientes el uno del otro.

Shakira. Fotografía por: Instagram

Cuando la barranquillera hizo pública su separación de Piqué, el samario fue una de las primeras personas que le expresó su total apoyo en ese difícil momento. “Hoy soy más fan de Shakira que antes, hoy la respeto y la quiero más, igual a él que tienen una hermosa familia y unos hijos maravillosos, les deseo lo mejor. La verdad, trabajar con ella, conocerla, vivir momentos difíciles con ella, todo lo que nos pasó en La bicicleta y todo eso, hoy la respeto y la quiero más”, dijo el artista.

¿Qué dijo Carlos Vives sobre la foto de Piqué y Clara Chía?

El pasado sábado, el exjugador del Barcelona sorprendió a los 22,7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram al mostrar una foto nueva con su novia Clara Chía. Inmediatamente, millones de personas alrededor del mundo reaccionaron a la imagen; en su mayoría, criticando al futbolista pues todavía le reclaman por haberle sido infiel a la barranquillera.

“¿Puedes cambiar TU PATRÓN? Cada vez que sale un éxito de Shakira montas una foto”, “Shakira brilla demostrando su talento musical como escritora y cantante y él pone una foto… ¿Hay algo más que agregar?”, “dime de qué presumes y te diré de qué careces”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas.

La imagen ya cuenta con más de 1.500.000 likes. Una de las reacciones que más logró llamar la atención de los usuarios de internet fue la de Carlos Vives, amigo de Shakira. El cantante le dio “me gusta” a la foto dejando a más de uno sorprendido pues no comprenden por qué le dio el “corazón rojo”, sabiendo que esa relación le ha hecho mucho daño a la intérprete de Acróstico.

Por ahora, el samario no se ha pronunciado al respecto; lo cierto es que, pese a todo, la amistad con su colega es muy sincera. En abril, durante los Latin American Music Awards en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, Carlos Vives fue homenajeado por su trayectoria musical. Por eso, la también compositora le dedicó unas emotivas palabras. “Carlos, eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y más extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte. Lo que has hecho por nuestra Colombia, no lo han conseguido ni políticos, ni filántropos. Gracias por rescatar nuestro folclor y recordarnos lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser”.