Video: Piqué y Clara Chía reaccionaron a ‘Acróstico’, la nueva canción de Shakira

Durante las últimas semanas, uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo ha sido la nueva canción de Shakira que fue dedicada a sus dos hijos Milan y Sasha, quienes, además, sorprendieron al cantar una parte de Acróstico, junto a la barranquillera. El piano que se escucha de fondo fue tocado por los dos niños.

La colombiana recientemente lanzó el sencillo acompaño de un videoclip que también generó diversas reacciones en sus seguidores. Fotografía por: Yputube Sk

Luego de eso, se rumoró que Gerard Piqué entablaría una demanda contra la artista por haber sacado, sin su permiso, a sus hijos en el videoclip, hecho que tendría bastante molesto al exfutbolista del Barcelona. Por ahora, se desconoce en qué va ese proceso, si será real o si, por el contrario, solo se trató de especulaciones por parte de los internautas y de la prensa española.

Foto de Piqué y Clara Chía

Este fin de semana, el futbolista y la estudiante de Relaciones Públicas encendieron las redes sociales al publicar una nueva foto presumiendo su amor. Desde que se conoció que estaban juntos hace un año, el deportista había posteado en sus redes una sola imagen con su novia pues ha preferido mantener lejos de la opinión pública su relación.

¿Qué dijeron Piqué y Clara Chía por ‘Acróstico’, la canción de Shakira?

Han pasado 8 días desde que la cantante estrenó la canción que ya cuenta con más de 65 millones de visualizaciones en YouTube, convirtiéndose en la #1 en tendencias en música.

Una vez se estrenó el tema, millones de personas alrededor del mundo quisieron saber qué pensaba Gerard al respecto. Hace unas horas, el jugador y su novia de 24 años fueron abordados por un paparazzi español, quien no dudó en preguntarles por su opinión referente a la canción.

En esta oportunidad, las dos celebridades, quienes se desplazaban en su vehículo por una vía pública de Barcelona, se mostraron incómodas frente a las cámaras por la pregunta del medio de comunicación. “Gerard, te quería preguntar cómo estás después de lo de la canción donde salen tus hijos en el videoclip con Shakira. ¿Cómo te encuentras?”, le dijo el comunicador.

#VÍDEO | Gerard Piqué reaparece con Clara Chía, que intenta taparse el rostro con el bolso mientras él acelera para marcharse rápidamente https://t.co/8ADUYuSld1 pic.twitter.com/n3Xyu5sJaH — CHANCE (@CHANCE_es) May 22, 2023

La reacción de Piqué y Clara dio mucho de qué hablar, pues ambos se mostraron apáticos. Mientras el deportista daba reversa con su carro, la joven se tapaba la cara con su bolso. Luego, puso su mano en el rostro para no ser captada por la cámara. Claramente, el reportero no tuvo respuesta alguna por parte de la pareja, pero en redes sociales sí se comenta sobre la actitud que tuvieron los novios. “¿Si no le gustan las cámaras, para que anda con una celebridad?”, “sospechoso, Pero y ¿qué hacía Clara antes que la captaran?”, “cualquier mujer que acepta el amor de un hombre que se metió con ella tendiendo un hogar y una relación con otra mujer, debe saber que está condenada a pasar por lo mismo. No sé si es Karma o la simple lógica de que el que es infiel lo será siempre. Disfrute su fama rompe hogares”, “se cubre el rostro. Siente vergüenza”.