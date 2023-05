Piqué publica nueva foto con su novia Clara Chía en sus redes ¡Muy enamorados!

En las últimas semanas, Shakira ha sido tendencia por el lanzamiento de su nueva canción Acróstico, que fue dedicada a sus dos hijos Milan y Sasha, después de su tormentosa y comentada separación de Piqué.

Piqué y Clara Chía. Fotografía por: Grosby Group

Según ha rumorado la prensa española, al exfutbolista del Barcelona no le habría caído en gracia que sus hijos hubieran aparecido cantando y tocando el piano en el videoclip oficial de esa canción; razón por la que, al parecer, estaría dispuesto a demandar a la barranquillera pues, supuestamente, él no tenía conocimiento alguno de la participación de los niños en ese tema. Por ahora, la artista no se ha manifestado al respecto, por el contrario, se ha mostrado muy feliz y orgullosa por el talento de sus hijos.

Foto de Piqué y Clara Chía

Desde que se hizo pública la separación y desde que se conoció que Piqué tenía una nueva relación sentimental con Clara Chía, el futbolista ha preferido mantener su vida privada lejos de la opinión pública. Hasta el momento, ha sido la prensa y los paparazzis quienes han captado a la pareja presumiendo su amor.

En enero, el jugador publicó su primera foto con Clara y ahora, hace unos minutos, realizó una nueva publicación en su cuenta de Instagram donde tiene 22,7 millones de seguidores, demostrando que está muy enamorado de su novia y que no le importan los comentarios que ha recibido a lo largo de este tiempo.

En la imagen, tipo selfie, se observan con sus rostros pegados uno del otro. En la descripción el jugador puso un corazón. Los comentarios no se han hecho esperar: “a esta le va a pasar como Yailin la más viral”, “claramente había otras formas”, “Clara Chía es a Camila Parker”, “esto es pa’ que te mortifiques mastique trague trague mastique yo contigo ya ni regreso ni que me llore ni me suplique”, “claramente es como tú”, “Shakira te tenía más bonito”.