Todas las noches en Caracol Televisión, los participantes del Desafío The Box demuestran sus capacidades físicas en cada una de las pruebas en ‘La ciudad de las cajas’. En este momento, los tres equipos (Alpha, Beta y Gamma), luchan por conservar a cada uno de sus integrantes para acercarse más a la final.

Te puede interesar: Indirecta de Matías Mier en redes molestó a muchos: “el problema estaba en casa”

¿Quién es Juliana Tovar, participante del ‘Desafío The Box’?

Desde el comienzo de la competencia, los televidentes definieron a sus participantes favoritos. Juliana Tovar, a quien le dicen cariñosamente ‘Juli’, se ha destacado por ser una de las concursantes más fuertes, y no es para menos, pues se ha desempeñado como atleta fitness.

Además de su fortaleza en cada uno de los boxes, la santandereana se ha caracterizado por su personalidad y su derrote de sensualidad, que hacen suspirar a más de uno, incluso a sus compañeros de competencia como Rapelo. Al comienzo del reality hizo parte de Alpha; sin embargo, cuando hubo la primera fusión, pasó a Beta junto a su amigo Byron.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Su nombre completo es Elsy Juliana Tovar Rojas. Además de modelo, es creadora de contenido y campeona del concurso modelo fitness Megaplex Stars en Santander. Le gusta viajar, es amante de los animales y tiene un gato que se llama Simba y que ha publicado en sus redes sociales.

Sus fotos en redes sociales han cautivado a más de uno, pues allí presume su escultural cuerpo. Sus seguidores le dejan mensajes admirando su belleza. “Eres la más bella del Desafío”, “qué cuerpazo”, “cada vez que te veo me enamoro más”, “eres muy hermosa Juli”, “eres lo más bello”, “no me pierdo el Desafío gracias a esta santandereana”, “me veo el Desafío solo para verte a ti, eres la más sexi”.

¿Por qué ‘Juli’ se convirtió en modelo ‘webcam’?

En una charla con sus compañeros de equipo, la deportista explicó por qué se convirtió en modelo web cam. “Primero fue por necesidad, yo estoy nerviosa. Yo lo comenté en mi casa y todos me dijeron: ‘¿será?’. Yo antes era penosa, entonces yo dije: ‘No, pues voy a intentarlo, a ver qué pasa’. Y pues cuando fui a la entrevista me explicaron cómo era y yo dije: ‘Ay, no se ve ni tan difícil, vamos a intentarlo’. Al otro día fui y fue súper raro. Cuando inicié transmisión yo dije ‘¿qué hago?’, pero yo iba al baño y me motivaba porque eso es algo de mucha actitud porque eso se transmite, los usuarios se dan cuenta, pero yo dije ‘yo puedo ganar bien’.