Luisa Fernanda W se va de las redes sociales y del país sin Pipe Bueno y sus hijos

Una de las generadoras de contenido más comentadas en Colombia es Luisa Fernanda W, quien, además, es pareja del cantante de música popular Pipe Bueno, padre de sus dos hijos Máximo y Domenic.

Te puede interesar: ‘Noticias Caracol’: hombre se robó el ‘show’ mientras Alejandra Giraldo presentaba

Luisa Fernanda W. Fotografía por: Instagram

En su cuenta de Instagram donde tiene 18,6 millones de seguidores, la empresaria comparte varios detalles de su vida profesional y personal, entre ellos, sus proyectos laborales y cómo comparte su tiempo con su familia.

Más noticias de Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W publicó video cantando que le genera “vergüenza” e “inseguridad” Luisa Fernanda W subió este video como un reto personal para educar su voz. Aseguró que tomará clases y dentro de tres meses veremos su evolución. Leer aquí: Luisa Fernanda W publicó video cantando que le genera “vergüenza” e “inseguridad” Luisa Fernanda W sobre la muerte de Legarda: “a los dos meses me volví a enamorar” Por primera vez, Luisa Fernanda W habló sobre la repentina muerte de Fabio Legarda y l Leer aquí: Luisa Fernanda W sobre la muerte de Legarda: “a los dos meses me volví a enamorar”

¿Para dónde se va Luisa Fernanda W?

Recientemente, Luisa publicó unas historias en su Instagram revelando que se va del país, pero no lo hará junto a su familia sino sola. De igual manera, contó que también se ausentará de las redes sociales pues estará enfocada en un nuevo proyecto que la tiene muy emocionada. “Voy a hacer un viaje, quizás el que más me ha generado expectativa en la vida. Voy a estar ausente de redes sociales, no sé si por una semana, dos semanas, un mes, vamos a ver cuánto tiempo, todo depende de cómo me vaya. Solo les cuento que voy para un proyecto fuera de Colombia”, comenzó diciendo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Luego explicó que al principio no estaba convencida de viajar, especialmente por sus hijos pues todavía están pequeños; sin embargo, fue Pipe Bueno y demás familiares quienes la apoyaron y convencieron para que diera ese paso tan importante para su carrera. “No estaba muy segura de ser parte de este proyecto, pero Pipe, mi equipo de trabajo y mi familia me convencieron y allá voy. Esto lo haré por mis hijos y mi familia. Dejo todo en manos de Dios. Es un proyecto muy cool”, aseguró.

Por ahora, se desconoce el destino y sobre qué trata el proyecto, lo cierto es que para la influenciadora es muy emocionante ese reto laboral por el que está dispuesta a darlo todo. “Déjense sorprender, me voy en menos de quince días. Al principio no estaba segura, tenía un poco de miedo porque todo cambio trae temores. Cualquier cosa les voy compartiendo”.

¿Qué pasará con los hijos de Luisa Fernanda W mientras ella no esté?

Una de las preguntas que más le hicieron sus seguidores fue si viajaría con sus hijos. No obstante, Luisa aclaró que no, que los niños se quedarán al cuidado de su papá. “No me los llevaré, van a estar con su papá y es que bueno, mamá es mamá pero papá también es papá y entonces cuando él se va yo soy quien está a cargo y cuando yo me voy él es quien está a cargo y entonces van a estar muy bien con su papá”.