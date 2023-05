‘Noticias Caracol’: hombre se robó el ‘show’ mientras Alejandra Giraldo presentaba

En la primera emisión de Noticias Caracol de este miércoles 24 de mayo, se vivió un particular momento mientras la presentadora Alejandra Giraldo realizaba un informe en vivo desde una calle de Bogotá.

Te puede interesar: ¿Qué le pasó a Daniela Álvarez? Tuvo doloroso accidente: “me va a amputar el dedo”

La presentadora de Noticias Caracol, Alejandra Giraldo, mostró en video un ‘secreto’ de sus apariciones delante de las cámaras del canal. Fotografía por: Instagram

El momento no pasó desapercibido por los televidentes, pues quedó registrado en un video que ya hizo viral en las diferentes redes sociales. En las imágenes, se observa cuando un hombre aparece detrás de la presentadora, quien se encontraba en el ‘Park Way’, cuando, de repente, comienza a bailar.

Por ahora, se desconoce quién es, de dónde salió y si lo hizo a propósito o si por el contrario, fue algo espontáneo; lo cierto es que el curioso momento desató una ola de comentarios y risas por parte de algunos usuarios en internet. “Un premio por favor, prefiero ver esto mil veces, a todos los días asesinatos, robos violaciones, etc”, “parece y tuviera afán de ir al baño”, “parece que le estuvieran picando las pulgas”, “eso va para los santos inocentes”.

¿Quién es el esposo de Alejandra Giraldo?

La vida de Alejandra Giraldo, presentadora de Noticias Caracol, es de gran interés para sus seguidores, quienes constantemente están al pendiente de lo que ocurre en su ámbito profesional y personal.

Más noticias de Alejandra Giraldo Video: Alejandra Giraldo y el incómodo momento que vivió en ‘Noticias Caracol’ Algunos lamentaron lo ocurrido con Alejandra Giraldo durante la transmisión de ‘Noticias Caracol’. Esto le pasó. Leer aquí: Video: Alejandra Giraldo y el incómodo momento que vivió en ‘Noticias Caracol’ Se conoció qué le pasó a Alejandra Giraldo, presentadora de ‘Noticias Caracol’ La presentadora de ‘Noticias Caracol’ había pedido oración por su salud, luego de aparecer hospitalizada. Esto le habría ocurrido. Leer aquí: Se conoció qué le pasó a Alejandra Giraldo, presentadora de ‘Noticias Caracol’

Uno de los temas que más curiosidad ha generado ha sido su vida sentimental. Muchos creen que está soltera, pero en realidad, la presentadora antioqueña está casada con Alejandro Serrano, un empresario con el que lleva más de 10 años de relación, aunque suele mostrarlo muy poco en sus redes sociales.

Según lo que reveló hace un tiempo en una entrevista con CityTV, lo conoció gracias a un amigo en común que los presentó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Qué le pasó a Alejandra Giraldo?

Hace unas semanas, la periodista antioqueña preocupó a sus seguidores al revelar que estaba atravesando un difícil momento debido a que Napo, uno de sus perritos se encontraba delicado de salud.

A través de su cuenta de Instagram donde tiene 236 mil seguidores, Giraldo contó que ha llorado mucho por su mascota; de hecho, le pidió a sus seguidores que oraran por esa situación. “Mi cara no puede ser peor, pero es que he llorado lo que no se imaginan. Napito ha tenido mucho dolor y yo solo puedo estar sentada a su lado acompañándolo y suplicando a Dios misericordia… Napo es geronte, va a cumplir 10 añitos y tiene desgastes propios de la edad. Tenía dolores en sus articulaciones que lo hacían sentir dolores y a veces caminaba cojito… El Viernes Santo el perrito comenzó a llorar terrible y fui a la clínica. El neurólogo lo evaluó y tiene un diagnóstico presuntivo: hernia discal… Es un dolor terrible que me desgarra el alma”.