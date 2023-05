¿Qué le pasó a Daniela Álvarez? Tuvo doloroso accidente: “me va a amputar el dedo”

La modelo y presentadora Daniela Álvarez cuenta con 4,5 millones de seguidores en su perfil de Instagram, En los últimos dos años, la barranquillera ha protagonizado múltiples titulares en medios de comunicación y redes sociales por su inspiradora historia de vida luego de sufrir una isquemia que le dejó como consecuencia la pérdida de una de sus piernas. Pese a ese difícil momento de su vida, ha logrado sobreponerse y salir adelante.

Te puede interesar: Anuel le pidió perdón a Karol G con un cartel en su concierto: ‘reina, ya basta”

Daniela Álvarez. Fotografía por: Créditos. Bronzini / Daniela Álvarez / Éxito

¿Qué accidente tuvo Daniela Álvarez?

Este fin de semana, mientras disfrutaba de unos días de descanso en la isla de San Andrés, la presentadora vivió un angustiante momento. En un video que publicó se escuchan sus gritos de desesperación mientras muestra que fue mordida por un cangrejo en uno de los dedos de su mano derecha.

Más noticias de Daniela Álvarez ¿Daniel Arenas habló sobre Daniela Álvarez?: “la relación es de dos, no de miles” Por primera vez, el actor Daniel Arenas se habría referido a su relación con Daniela Álvarez, después de varios meses de rumores de una supuesta ruptura. Esto dijo. Leer aquí: ¿Daniel Arenas habló sobre Daniela Álvarez?: “la relación es de dos, no de miles” Fotos: él es Lenard Vanderaa, el exnovio español de Daniela Álvarez Lenard Vanderaa fue el guapo actor que acompañó a Daniela Álvarez en su etapa más difícil, cuando le amputaron su pierna izquierda. ¡Aquí sus fotos más sexis! Leer aquí: Fotos: él es Lenard Vanderaa, el exnovio español de Daniela Álvarez

Todo ocurrió cuando metió su mano a su zapato para revisar que no tuviera nada, teniendo en cuenta que su pie aún no ha recuperado la sensibilidad, por eso tiene que asegurarse que todo esté bien antes de ponérselo.

De repente, se encontró con un cangrejo que, inmediatamente, le mordió uno de sus dedos. “Me desperté y como todos los días metí la mano para revisar mi zapato. Había un cangrejo”, escribió junto al video donde se le escucha gritar del dolor que era tan fuerte que, generó preocupación entre las personas que la estaban acompañando. “Estaba en mi zapato, estaba ahí metido y se fue caminando por allá. Me va a amputar el dedo”, dijo con desespero.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En el clip que rápidamente se hizo viral en las diferentes redes sociales, aparecen varias personas intentado ayudarla quitándole la pinza del cangrejo de su dedo, pero al comienzo, fue un poco complicado; de hecho, lo intentaron con unas tijeras, pero no fue posible. “Déjenme respirar un momento”, decía mientras hacía lo posible por controlar el dolor.

Finalmente, llegó un habitante de la isla quien se arriesgó a morder la pinza hasta que logró quitarla del dedo de Daniela. “El cangrejo cuando muerde no suelta. Este hombre me salvó aún y siendo alérgico al cangrejo me ayudó. Esa es la técnica”, agregó la presentadora.

Los internautas han dejado múltiples reacciones en las redes sociales: “pobre Dani, eso es bien doloroso, eres una chica valiente”, “Sé fuerte. Dios está contigo. Eres un ejemplo de mujer valiente”, “ese dolor debió ser insoportable”, “tremendo dolor el que tenía Dios mío, la considero”.